El Gobierno eliminó una protección al aluminio que favorecía a Aluar, otra empresa del dueño de Fate

El Gobierno dejó sin efecto un arancel antidumping del 28% para las hojas de aluminio que provienen desde China. La medida regía desde 2020 por pedido de Aluar, principal productor de aluminio del país, y había sido otorgada por el Gobierno de Alberto Fernández por un plazo de 5 años que vence el próximo 5 de marzo.De esta manera, Aluar perderá la protección frente a la importación china de la que gozó durante los últimos 5 años. La decisión se implementó a través de una resolución del ministerio de Economía que lleva la firma de Luis Caputo y fue publicada hoy en el Boletín Oficial, y llega días después del anuncio del cierre de Fate, la planta productora de neumáticos perteneciente al mismo grupo de Aluar, comandado por el empresario Javier Madanes Quintanilla.Ante el vencimiento de la medida, Aluar había pedido que se reabra el análisis para su continuidad. La respuesta del Gobierno fue negativa. La opción para la empresa es apelar ante el propio ministerio de Economía y, eventualmente, ante la Jefatura de Gabinete. Solamente cuando haya agotado la instancia administrativa podría presentar alguna acción ante la justicia.El tribunal técnico que revisó la medida analizó el comportamiento de ese comercio y concluyó que no surgían evidencias claras de que las importaciones chinas siguieran perjudicando a la producción nacional de aluminio, y que el impacto de la medida en el mercado había sido menor al esperado.La Comisión Nacional de Comercio Exterior, perteneciente a la Secretaría de Comercio, observó que durante la vigencia de la medida, las importaciones de foil chino representaron menos del 3% del consumo aparente nacional y que la empresa incrementó tanto sus precios locales (entre 5% y 7%) como su participación de mercado de 64% en 2019 a 91% en 2024 pese a la caída del precio internacional del aluminio primario.Además, la comisión recomendó considerar no solo los efectos sobre el mercado de aluminio, sino también el impacto que tiene el precio del foil en cadenas productivas más amplias, como la fabricación de envases para alimentos, bebidas y medicamentos, y la construcción, que pueden verse afectados si el insumo se encarece.