El dólar oficial cae por cuarto día y el Gobierno celebra mientras se recalienta la brecha

En el segmento mayorista, el billete retrocedió $5,5 y cerró en $1.370,5 para la venta. La brecha contra el techo de la banda cambiaria —ubicado hoy en $1.600,66— se amplió hasta el 16,8%, el nivel más alto desde el 1 de julio de 2025. En el mercado contado se operaron más de u$s360,9 millones, con una dinámica que combina oferta sostenida y compras oficiales.

En los paralelos, el blue retrocedió a $1.420 en las cuevas porteñas, el dólar cripto operó en $1.441,87 y el MEP cayó a $1.392,16, mientras que el contado con liquidación subió a $1.439,95. La calma nominal del oficial convive así con tensiones cruzadas en los financieros y una brecha que vuelve a ampliarse.Las reservas internacionales se ubicaron en u$s46.261 millones, el mejor nivel desde agosto de 2021. El Central compró u$s167 millones en la rueda del viernes y acumuló u$s323 millones en los tres días hábiles de la semana pasada, con un promedio diario de u$s108 millones. El Gobierno exhibe esos números como respaldo de su estrategia, aunque la historia reciente enseña que la estabilidad cambiaria en la Argentina rara vez es lineal y duradera.