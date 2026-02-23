23.02.2026 / ECONOMIA

El dólar oficial cae por cuarto día y el Gobierno celebra mientras se recalienta la brecha


El dólar oficial encadenó su cuarta baja consecutiva y tocó un nuevo mínimo nominal desde mediados de octubre, en un escenario cambiario atípico para esta altura del año. El movimiento se dio en paralelo a una fuerte intervención compradora del Banco Central de la República Argentina, que continúa acumulando reservas mientras el tipo de cambio mayorista se desliza hacia abajo.




En el segmento mayorista, el billete retrocedió $5,5 y cerró en $1.370,5 para la venta. La brecha contra el techo de la banda cambiaria —ubicado hoy en $1.600,66— se amplió hasta el 16,8%, el nivel más alto desde el 1 de julio de 2025. En el mercado contado se operaron más de u$s360,9 millones, con una dinámica que combina oferta sostenida y compras oficiales.

En el mercado de futuros predominó la tendencia bajista, con contratos que cedieron hasta 1,2%. El mercado “pricea” un dólar mayorista en torno a $1.374,5 hacia fines de febrero, en una rueda en la que se negociaron u$s1.181 millones. En el segmento minorista, el promedio de entidades financieras lo ubicó en $1.399,8, mientras que en el Banco de la Nación Argentina cerró a $1.390. Con el recargo del 30%, el dólar tarjeta alcanzó los $1.807.

En los paralelos, el blue retrocedió a $1.420 en las cuevas porteñas, el dólar cripto operó en $1.441,87 y el MEP cayó a $1.392,16, mientras que el contado con liquidación subió a $1.439,95. La calma nominal del oficial convive así con tensiones cruzadas en los financieros y una brecha que vuelve a ampliarse.

Las reservas internacionales se ubicaron en u$s46.261 millones, el mejor nivel desde agosto de 2021. El Central compró u$s167 millones en la rueda del viernes y acumuló u$s323 millones en los tres días hábiles de la semana pasada, con un promedio diario de u$s108 millones. El Gobierno exhibe esos números como respaldo de su estrategia, aunque la historia reciente enseña que la estabilidad cambiaria en la Argentina rara vez es lineal y duradera.

