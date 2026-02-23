23.02.2026 / POLEMICA

Mercados en rojo: la City castiga a Milei y el Riesgo País vuelve a escalar

Mientras el Senado inició el debate de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, los mercados reaccionaron con desconfianza y los activos argentinos operaron en baja. Los ADRs se hundieron hasta 6% en Wall Street y el riesgo país trepó a los 530 puntos básicos, su nivel más alto en un mes. En el frente externo, un revés judicial contra Donald Trump también agregó tensión a la jornada financiera global.




En Nueva York, los bonos en dólares mostraron leves subas, pero los títulos más representativos de la deuda argentina sintieron el impacto. Las principales pérdidas se concentraron en los Bonares, con el AL41 cayendo 1% y el AL35 retrocediendo 0,8%. El riesgo país volvió a perforar el techo psicológico de los 500 puntos y alcanzó las 530 unidades, reflejando la incertidumbre que atraviesa el programa económico libertario.

En el segmento de renta variable, el índice S&P Merval bajó 3,8% hasta los 2.764.075 puntos. Medido en dólares, el retroceso fue equivalente. En Wall Street, los ADRs argentinos profundizaron la tendencia negativa: Loma Negra cayó 5,7%, BBVA Argentina perdió 5,3% y Grupo Supervielle retrocedió 4,7%, en una jornada atravesada por la cautela y la falta de confianza.

La discusión de la reforma laboral en la Cámara alta aparece como telón de fondo de la volatilidad. La semana pasada, la expectativa de una aprobación había impulsado una mejora en las acciones argentinas, que subieron 4,5% en dólares. Sin embargo, el deterioro de los indicadores financieros volvió a encender alarmas sobre la sustentabilidad del esquema económico.

A esto se sumaron datos preocupantes del último Informe sobre Bancos del Banco Central. En diciembre, la irregularidad del crédito al sector privado avanzó hasta 5,5%, con fuertes subas en préstamos personales y tarjetas. La mora de las familias escaló a 9,3%, el nivel más alto en dos décadas. Desde fines de 2024, el índice total trepó cuatro puntos, una señal clara del deterioro del ingreso real y de la presión de tasas todavía exigentes sobre hogares y empresas.

Lo más leído

1

Paro general: a qué hora dejarán de funcionar colectivos, trenes y subtes y cuándo se reactivarán los servicios

2

Quiénes le dieron el quórum a Milei para avanzar en Diputados con la Reforma Laboral

3

El multimillonario detrás del cierre de Fate: quién es Javier Madanes, el dueño de la empresa que deja 920 familias en la calle

4

El provocador posteo de Javier Milei tras el cierre de Fate: ¿Conspiranóico, yo?

5

Congreso: quiénes fueron los diputados que votaron a favor de la reforma laboral

Más notas de este tema

El dólar oficial cae por cuarto día y el Gobierno celebra mientras se recalienta la brecha

23/02/2026 - ECONOMIA

El dólar oficial cae por cuarto día y el Gobierno celebra mientras se recalienta la brecha

El Gobierno eliminó una protección al aluminio que favorecía a Aluar, otra empresa del dueño de Fate

23/02/2026 - Política

El Gobierno eliminó una protección al aluminio que favorecía a Aluar, otra empresa del dueño de Fate

Con tarifas por encima de la inflación, una familia debió destinar casi $200.000 en servicios

23/02/2026 - SUPERAN UN 10% AL IPC

Con tarifas por encima de la inflación, una familia debió destinar casi $200.000 en servicios

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.