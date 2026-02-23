23.02.2026 / Locales

Julián Álvarez recorrió la segunda etapa de una obra en el Parque Central Las Colonias

Se trata de la nueva senda aeróbica que está emplazada en el circuito del parque y que una vez finalizada tendrá 10km de extensión para que las vecinas y los vecinos puedan practicar deporte en un espacio de calidad y con las mejores condiciones.




El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó una recorrida por las obras de la segunda etapa de la nueva senda aeróbica que está emplazada en el circuito del Parque Central Las Colonias. Una vez finalizada tendrá 10km de extensión con la finalidad de que las vecinas y los vecinos puedan practicar deporte en un espacio de calidad y con las mejores condiciones.

“Este lugar contribuye a mejorar la calidad de vida de las y los lanusenses, donde pueden acercarse a hacer actividades deportivas, recreativas y lúdicas al aire libre. Seguimos trabajando para que más ciudadanos y ciudadanas vengan a disfrutar de este lugar que es único en nuestro distrito”, resaltó Álvarez.



Esta iniciativa contempla la instalación de nuevo equipamiento saludable, deportivo y de recreación, así como también la mejora de los límites y accesos al Parque y su vegetación, para fortalecer tanto la infraestructura como el paisaje urbano.

Cabe destacar que la obra se enmarca dentro del proyecto del Parque Central Las Colonias, que incluye la recuperación de un total de 167 hectáreas de espacio verde en el distrito. El mismo fue aprobado por el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Lanús bajo la ordenanza N° 13.776 y se ubica dentro de las localidades de Remedios de Escalada, Lanús Oeste y Este, donde ya se ejecutaron obras como el Paseo Lineal Ferré y el Parque Ambiental Lanús, entre otras

Lo más leído

1

Paro general: a qué hora dejarán de funcionar colectivos, trenes y subtes y cuándo se reactivarán los servicios

2

Quiénes le dieron el quórum a Milei para avanzar en Diputados con la Reforma Laboral

3

El multimillonario detrás del cierre de Fate: quién es Javier Madanes, el dueño de la empresa que deja 920 familias en la calle

4

El provocador posteo de Javier Milei tras el cierre de Fate: ¿Conspiranóico, yo?

5

Congreso: quiénes fueron los diputados que votaron a favor de la reforma laboral

Más notas de este tema

Fate y el SUTNA siguen sin acuerdo y el Gobierno patea la definición para marzo

23/02/2026 - POLEMICA

Fate y el SUTNA siguen sin acuerdo y el Gobierno patea la definición para marzo

Misterioso viaje del presidente de Emiratos Árabes a la Patagonia dispara rumores: "Gato" Gaudio y compra de tierras

23/02/2026 - POLEMICA

Misterioso viaje del presidente de Emiratos Árabes a la Patagonia dispara rumores: "Gato" Gaudio y compra de tierras

Milei se apropió de los "peronistas con peluca" que rompieron el bloque y "responden a gobernadores"

23/02/2026 - POLEMICA

Milei se apropió de los "peronistas con peluca" que rompieron el bloque y "responden a gobernadores"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.