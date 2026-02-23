Presión financiera: los bonos se hunden y el riesgo país vuelve a encender alarmas

(R)El movimiento se dio luego de que el Tesoro informara la colocación de un nuevo Bonar en dólares a 2027 (AO27), en simultáneo con licitaciones de deuda en pesos. El economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, sostuvo que el oficialismo "apunta a captar dólares de depósitos privados que vienen subiendo en los últimos meses y se ubican en máximos, a la vez que complementaría la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA), que superan los u$s2.500 millones en lo que va del año".Además, advirtió: "En tanto, la liquidez del mercado en pesos es otra cuestión monitoreada de cerca, con condiciones que aun son restrictivas, llevando a volatilidad en tasas cortas".(R)Por su parte, el economista Gustavo Ber señaló que los bonos se inclinaron a descensos "a la espera de ver la demanda que captará el AO27 como estrategia para refinanciar vencimientos". En el plano internacional, los principales índices de Estados Unidos rebotaron tras la fuerte caída de la jornada previa, cuando se hundieron hasta 1,7% luego de que el presidente Donald Trump anunciara la aplicación de un nuevo arancel global del 10%.En contraste, los ADRs argentinos registraron mayoría de alzas, con subas de hasta 2,6% encabezadas por Banco Macro y BBVA Argentina, seguidos por Edenor. En la plaza local, el S&P Merval avanzó 0,9% en pesos hasta los 2.787.540,02 puntos y 0,3% medido en dólares. Sin embargo, la mejora bursátil no logró disipar el dato central de la jornada: la deuda en dólares volvió a ceder y el riesgo país retomó una senda ascendente que vuelve a poner bajo la lupa la sostenibilidad financiera.