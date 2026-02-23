Crecimiento con pies de barro: el EMAE sube 4,4% en 2025, pero industria y empleo siguen en rojo

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) avanzó 1,8% en diciembre respecto de noviembre, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Así, tanto la serie desestacionalizada como la tendencia-ciclo alcanzaron el valor más alto desde el inicio de la serie en 2004. En términos interanuales, la actividad creció 3,5%.

El crecimiento acumulado del año respondió en gran medida a la baja base de comparación que dejaron los primeros meses de 2024, atravesados por la devaluación y la caída de los salarios reales tras la asunción de Javier Milei. El próximo 20 de marzo el INDEC difundirá el dato anual del PBI, que confirmará o ajustará las cifras adelantadas por el EMAE.En paralelo, el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, advirtió que los sectores que más crecieron no generaron empleo en la misma proporción. En petróleo y minería la producción avanzó 16% entre 2023 y 2025, pero el empleo formal se redujo 3,3%. La intermediación financiera subió 18,7% y perdió 2% de los puestos registrados. El agro incorporó 1,9% más de trabajadores, muy por debajo del salto productivo. Mientras tanto, en la industria y la construcción se destruyeron casi 120.000 empleos netos, un dato que pone en discusión la calidad y sostenibilidad de la recuperación.