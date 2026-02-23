24.02.2026 / ECONOMIA

Rebote del dólar: tras la pax cambiaria, la divisa vuelve a tensionar el tablero

El dólar oficial repuntó en el segmento mayorista luego de una racha bajista y el minorista volvió a ubicarse en torno a los $1.400. Aunque el tipo de cambio se mantuvo por debajo de ese umbral en las últimas semanas, el mercado comenzó a preguntarse si la calma cambiaria llegó a su fin y si la divisa ya encontró un piso.






En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó 0,7% y se ubicó en $1.380 para la venta, después de haber caído en 11 de las 14 ruedas previas. La cotización se sostuvo durante semanas lejos del techo de la banda cambiaria, en un contexto de fuerte oferta de divisas impulsada por el endeudamiento privado y provincial, además de las operaciones de carry trade que alentaron la liquidación en moneda extranjera.

En el tramo minorista, el promedio de las entidades financieras se colocó en $1.399,59 para la venta. En el Banco Nación, la divisa al público rebotó hasta los $1.400, marcando un regreso a un nivel que funciona como referencia psicológica para el mercado y para el Gobierno, que busca exhibir estabilidad como ancla inflacionaria.

Los dólares financieros también acompañaron la tendencia alcista. El MEP subió 0,7% hasta los $1.404,51, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanzó 0,4% y se ubicó en $1.446,24. El movimiento se dio en un escenario internacional atravesado por tensiones comerciales y volatilidad en los mercados globales.

El interrogante que quedó planteado es si el rebote responde a una corrección técnica tras semanas de retrocesos o si anticipa un cambio de tendencia. Con reservas bajo presión y un esquema que depende de la oferta financiera, cada movimiento del dólar vuelve a convertirse en un termómetro central de la economía argentina.

