Estados Unidos e Israel atacan Irán y desatan una confrontación directa sin precedentes

uno de los episodios más graves de confrontación abierta entre ambos países en décadas

Estados Unidos confirmó su involucramiento en bombardeos coordinados

Teherán, por su parte, calificó el ataque como una agresión directa y prometió represalias.

pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la confrontación abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán

Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil.



Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y  Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2026

La escalada se produce tras meses de tensión creciente en torno al programa nuclear iraní y a los intercambios indirectos entre Israel e Irán en distintos frentes

The developments in Iran are greatly concerning. We remain in close contact with our partners in the region.



We reaffirm our steadfast commitment to safeguarding regional security and stability.



Ensuring nuclear safety and preventing any actions that could further escalate  Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2026

La cifra de niñas menores de edad fallecidas en el bombardeo israelí contra una escuela de la ciudad de Minab, en el sur de Irán, asciende a 53