Estados Unidos e Israel atacan Irán y desatan una confrontación directa sin precedentes

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque aéreo contra objetivos en Irán, en lo que representa uno de los episodios más graves de confrontación abierta entre ambos países en décadas
. Según reportaron The Guardian
y El País
, fuertes explosiones se escucharon en Teherán desde la madrugada y columnas de humo fueron visibles en distintos puntos de la capital iraní.
El gobierno israelí sostuvo que la operación tuvo como objetivo instalaciones vinculadas al programa nuclear y a la infraestructura misilística iraní. Estados Unidos confirmó su involucramiento en bombardeos coordinados
. El presidente Donald Trump afirmó que la ofensiva busca impedir que Irán desarrolle armas nucleares y llamó públicamente a la población iraní a “tomar el control” de su país.
Sin embargo, CNN en Español
informó que evaluaciones de inteligencia estadounidenses no respaldan la idea de que Irán estuviera a punto de lanzar un ataque inminente, lo que introduce interrogantes sobre la justificación inmediata de la operación militar.
Tras los bombardeos, Irán respondió con el lanzamiento de misiles balísticos y drones contra Israel y contra posiciones con presencia militar estadounidense en la región del Golfo. Se activaron sistemas de defensa antimisiles en territorio israelí y varios países vecinos cerraron temporalmente su espacio aéreo ante el riesgo de una expansión del conflicto.
La ofensiva fue presentada por Washington y Tel Aviv como una acción preventiva frente al avance del programa nuclear iraní. Teherán, por su parte, calificó el ataque como una agresión directa y prometió represalias.
La comunidad internacional en alerta
La comunidad internacional reaccionó con preocupación. Líderes europeos y actores regionales llamaron a la contención y a retomar vías diplomáticas, advirtiendo sobre el riesgo de una guerra regional de gran escala. Rusia condenó la operación y la describió como una violación del derecho internacional.
El presidente de la República Francesa, Emanuel Macron, pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la confrontación abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán
, marcando la escalada como una amenaza grave para la paz y la seguridad internacional. Macron subrayó la necesidad de que cese la violencia y que se retomen negociaciones de buena fe para poner fin a los programas nuclear y balístico de Irán, así como a sus acciones que, según él, desestabilizan la región. También enfatizó que el pueblo iraní debe tener la oportunidad de decidir su futuro libremente.
La escalada se produce tras meses de tensión creciente en torno al programa nuclear iraní y a los intercambios indirectos entre Israel e Irán en distintos frentes
. La intervención directa y coordinada de Estados Unidos marca un punto de inflexión: el conflicto ya no es una confrontación en las sombras, sino un choque abierto con potencial de desestabilizar a toda la región.
Reportan 57 niñas fallecidas por el bombardeo a una escuela
La cifra de niñas menores de edad fallecidas en el bombardeo israelí contra una escuela de la ciudad de Minab, en el sur de Irán, asciende a 53
, según informaron autoridades iraníes citadas por la Agencia EFE. El ataque, ocurrido esta mañana en el marco de la ofensiva contra el país, impactó en el colegio primario de niñas Shajareh Tayyebeh. Además de las víctimas fatales —la mayoría de entre siete y doce años—, otras 48 estudiantes resultaron heridas.
El gobernador de la provincia de Hormozgan, Mehrdad Hasanzadeh, y el vicegobernador de la comarca, Ahmad Nafisi, confirmaron que los equipos de rescate trabajan en el establecimiento, que cuenta con 170 alumnas, para asistir a las heridas y retirar los escombros.