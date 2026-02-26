28.02.2026 / Escalada en Oriente Medio

Israel da por muerto al ayatolá Ali Jamenei y Trump habla de muchos más muertos en Irán

En plena ofensiva coordinada entre Israel y Estados Unidos, el gobierno israelí aseguró que el líder supremo iraní murió en los bombardeos. Teherán no confirmó la información. Donald Trump afirmó que hay “muchos más muertos” y advirtió que los ataques continuarán si Irán no cesa sus acciones.


El gobierno de Israel dio por muerto al ayatolá Ali Jamenei en el marco de la ofensiva militar lanzada junto a Estados Unidos contra Irán. La versión fue difundida por medios israelíes en medio de los bombardeos sobre Teherán y otras ciudades estratégicas, aunque hasta el momento las autoridades iraníes no confirmaron oficialmente el fallecimiento del líder supremo. Jamenei, en el poder desde 1989, es la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica y concentra el control de las Fuerzas Armadas, la Guardia Revolucionaria y las decisiones estratégicas del Estado, incluido el programa nuclear. De verificarse su muerte, el impacto institucional sería inmediato y abriría un escenario de alta incertidumbre interna en Irán.
  Desde Washington, el presidente Donald Trump defendió la ofensiva y afirmó que los ataques alcanzaron objetivos clave vinculados al desarrollo nuclear y misilístico iraní. En declaraciones públicas, sostuvo que hay “muchos más muertos” como consecuencia de los bombardeos y advirtió que la operación continuará si Teherán no detiene sus acciones en la región. La escalada ya provocó represalias iraníes con misiles y drones contra posiciones militares estadounidenses en el Golfo, particularmente en Baréin, y contra territorio israelí. En paralelo, crecen los llamados internacionales a la desescalada y a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, ante el riesgo de que la confrontación derive en un conflicto regional de gran escala.
