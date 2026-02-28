La Iglesia alemana llama a frenar a la ultraderecha: los obispos piden no votar al AfD tras su avance histórico

Los obispos del país pidieron a los ciudadanos no dejarse “seducir” por el partido Alternativa para Alemania (AfD)

El crecimiento del partido de extrema derecha encendió alarmas tanto en el sistema político alemán como en instituciones sociales y religiosas

sectores del partido han sido puestos bajo vigilancia por los servicios de inteligencia interior alemanes por sospechas de extremismo

el volumen de votos obtenido por el AfD reconfigura el equilibrio parlamentario y tensiona las estrategias de gobernabilidad.

la Iglesia alemana decidió intervenir en el debate público con un mensaje claro de rechazo al extremismo de derecha

La Iglesia católica alemana tomó una posición pública y explícita frente al avance de la ultraderecha.y alertaron sobre los riesgos que, a su juicio, implica su ideario para la democracia y la convivencia social.El pronunciamiento se dio pocos días después de que el AfD obtuviera un resultado histórico en las elecciones federales, en las que se consolidó como la segunda fuerza política más votada del país.En su mensaje, los obispos advirtieron que el nacionalismo excluyente y el discurso contra inmigrantes y minorías que promueve el AfD resultan incompatibles con los principios cristianos y con el orden democrático alemán. Sin mencionar únicamente propuestas puntuales, el planteo fue más amplio: se centró en lo que definieron como una narrativa que alimenta el miedo, la división y el resentimiento social.El AfD fue fundado en 2013 con un perfil inicialmente euroescéptico, pero con el tiempo giró hacia posiciones cada vez más radicalizadas, especialmente en materia migratoria y de identidad nacional. En los últimos años,. Parte de su dirigencia ha relativizado aspectos del pasado nazi alemán, lo que ha generado controversias reiteradas en la vida política del país.El reciente desempeño electoral confirmó su consolidación como actor central del escenario político alemán, capitalizando el malestar por la inflación, el debate migratorio y el desgaste de los partidos tradicionales. Aunque otras fuerzas mantienen un “cordón sanitario” que excluye acuerdos formales con la ultraderecha,En ese contexto,. Los obispos subrayaron la responsabilidad ciudadana en el momento actual y defendieron valores como la dignidad humana, la solidaridad y la apertura como pilares fundamentales de la sociedad alemana.