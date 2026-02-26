Caso Kim Gómez: la Justicia declararó culpable al joven de 18 años, uno de los autores del crimen

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata declaró culpable al joven de 18 años por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada en febrero de 2025 durante un intento de robo. .Los jueces Marcelo Giorgis, Guillermo Mercenaro y Juan Carlos Estrada consideraron responsable al implicado, que tenía 17 años al momento del hecho, por el delito de homicidio en ocasión de robo.La sentencia y los fundamentos se conocerán el lunes 16 de marzo, luego de que la fiscalía pidiera una pena de 23 años y 4 meses de prisión y la defensa solictara 7 años al sostener que se trató de un homicidio culposo."Me da un poco de pena el chico, no deja de ser un muchacho, pero tuvo la posibilidad de bajar a mi nena y no lo hizo", expresó Marcos Gómez, el padre de la víctima, en diálogo con la prensa antes del inicio de la audiencia.Por su parte, el adolescente de 14 años es inimputable por su edad y se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad por el plazo de dos años.El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando la víctima se encontraba junto a su madre en el barrio Altos de San Lorenzo, donde fueron asaltadas por ladrones para robarles el Fiat Palio rojo en la esquina de la avenida 72 y la calle 25.Florencia Barraza, la madre de la menor, declaró en el juicio y recordó cuando los malhechores la obligaron a bajar del vehículo, la tiraron al piso y escaparon a toda velocidad.Kim, que viajaba en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto, habría intentado descender, pero quedó enganchada, por lo que fue arrastrada durante 15 cuadras y los implicados la abandonaron en el lugar.La huida terminó cuando los malvivientes chocaron contra un poste de luz, provocaron que el vehículo cayeran en una zanja, y corrieron hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades.