Milei sigue provocando a los empresarios: "Quienes inviertan hoy serán pioneros en este cambio de época"

El presidente Javier Milei participó este miércoles en un evento de Visa en el que no solo celebró que la compañía de tarjetas de crédito desembolse su dinero en el país, a partir de la compra de diferentes plataformas de pago virtual locales. Además, le lanzó un desafío al resto de los empresarios:, aseguró Milei, aunque desde que asumió a la presidencia cierra una empresa por día en el país. Una de las más recientes que bajó sus persianas fue la fábrica de neumáticos Fate, en la que se despidieron más de 900 personas.De todos modos, para Milei la inversión de Visa en Argentina es un mérito de su gestión. Por este motivo, destacó el, dijo Milei. Luego, continuó:, aseguró el presidente.Días atrás, Milei había recibido en la Casa Rosada a directivos de Visa Argentina y de la región, en el que ellos le detallaron al mandatario el acuerdo definitivo para la adquisición de Prisma, Newpay y Texpert, diferentes plataformas de pago virtual que pertenecían al fondo Advent International. Entre ellos, estuvo presente Gabriela Renaudo, gerente general de Visa para Argentina; Mauro Williams, director de Relaciones Gubernamentales para Latinoamérica; y Jorge Acosta, director de Finanzas para Latinoamérica. En el encuentro también participó Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina.Una semana más tarde de la visita de los directivos de Visa a Casa Rosada, el presidente argentino devolvió las gentilezas y asistió como orador principal al evento de la compañía multinacional de tarjetas de crédito. Milei no solo que les agradeció por invertir en el país, sino que también destacó su actividad. "cerró Milei.