Elecciones legislativas en Colombia: un Congreso fragmentado definirá el clima político del final del mandato de Petro

Colombia abrirá formalmente su año electoral el próximo 8 de marzo con la elección de los 108 miembros del Senado y los 188 representantes de la Cámara

el resultado será clave para el oficialismo

El voto en Colombia es voluntario y podrán participar tanto los ciudadanos dentro del país como los colombianos residentes en el exterior

(fotoI). Los comicios, que se realizan a mitad del mandato presidencial, servirán para medir el respaldo político al gobierno de Gustavo Petro y reconfigurar el mapa de alianzas que dominará la campaña presidencial del próximo año.El sistema político colombiano atraviesa un proceso de fuerte fragmentación partidaria. En las últimas elecciones legislativas ya se registró un Congreso dividido entre múltiples bloques, y los analistas anticipan que ese patrón podría profundizarse. La dispersión de fuerzas complica la construcción de mayorías estables y obliga a negociar coaliciones parlamentarias amplias para aprobar reformas.En ese contexto,. El gobierno de Petro llegó al poder en 2022 con una coalición heterogénea que luego sufrió rupturas y tensiones internas, especialmente en torno a sus reformas sociales y económicas. La elección legislativa permitirá observar si el progresismo logra sostener su base parlamentaria o si la oposición logra ampliar su presencia en el Congreso.Además de la renovación legislativa, algunos sectores políticos aprovecharán la jornada para realizar consultas internas o primarias que comiencen a perfilar candidaturas presidenciales. Estas consultas funcionan como un mecanismo para ordenar las disputas internas y medir la capacidad de movilización de cada espacio político de cara a la contienda nacional de 2026.. Para estos últimos, el proceso se desarrolla en consulados y puestos de votación habilitados en distintos países.En términos políticos, los comicios del 8 de marzo funcionan como un test anticipado del clima electoral. Si bien no definen la presidencia, sí marcarán el equilibrio de fuerzas en el Congreso y el grado de respaldo con el que el gobierno deberá transitar el último tramo de su mandato. En un escenario de alta fragmentación y con múltiples liderazgos en disputa, el resultado podría adelantar el tono de la campaña presidencial que se avecina.