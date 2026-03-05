Golpe financiero global: caen los ADRs argentinos y el riesgo país vuelve a rozar los 550 puntos

Las acciones y bonos locales se dieron vuelta durante la jornada y terminaron en terreno negativo, en línea con la tendencia de las principales bolsas del mundo. El índice S&P Merval retrocedió 0,9% y se ubicó en 2.558.001 puntos, mientras que medido en dólares también registró una caída hasta los 1.742 puntos.

En paralelo, los bonos soberanos en dólares operaron con caídas de hasta 1%, lo que presionó al alza al riesgo país elaborado por JP Morgan. El indicador subió 1,5% y se ubicó en torno a los 542 puntos básicos, acercándose nuevamente al umbral de los 550 puntos.El clima financiero internacional estuvo dominado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ya lleva cuatro días de escalada militar. La tensión geopolítica impulsó una búsqueda global de activos de refugio y fortaleció al dólar, lo que terminó golpeando a los mercados emergentes y a los activos argentinos.