Golpe financiero global: caen los ADRs argentinos y el riesgo país vuelve a rozar los 550 puntos

La escalada bélica en Medio Oriente volvió a impactar en los mercados internacionales y arrastró a los activos argentinos. En ese contexto, las acciones que cotizan en Nueva York registraron caídas de hasta 5%, mientras el riesgo país volvió a acercarse a los 550 puntos básicos, reflejando la creciente incertidumbre global.
Se hunde la imagen de Milei: el deterioro de la economía familiar y del empleo explican el malestar social
"El peronismo tiene que perdonarse": Pichetto se reunió con Cristina Kirchner y convocó a la unidad del PJ
Milei se disfrazó de Neo para dinamitar la justicia social y terminó enfrentando la furia en las redes