El dólar oficial supera los $1.400 y vuelve a presionar en medio de la tensión global

El dólar oficial mayorista retomó la tendencia alcista y se consolidó por encima de los $1.400 en una jornada marcada por la incertidumbre internacional. El avance del tipo de cambio se produjo en un contexto de volatilidad financiera global, impulsada por la guerra en Medio Oriente y el fortalecimiento del dólar frente a otras monedas.
