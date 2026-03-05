El dólar oficial supera los $1.400 y vuelve a presionar en medio de la tensión global

El tipo de cambio mayorista subió $8,50 y se ubicó en $1.409 para la venta, mientras los operadores del mercado analizan hasta dónde puede impactar la aversión al riesgo que domina a los inversores. La escalada del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán generó una búsqueda global de activos seguros, lo que reforzó la divisa estadounidense.

En los mercados financieros, el dólar contado con liquidación se mantuvo estable en torno a los $1.473,86, mientras que el dólar MEP avanzó 0,2% hasta los $1.431,16. Por su parte, el dólar turista, que incluye el recargo del 30% deducible de Ganancias, alcanzó los $1.859.La atención del mercado quedó puesta en la publicación del nuevo Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, que actualizará las proyecciones sobre inflación, dólar y actividad. En el último informe, los analistas habían estimado un tipo de cambio cercano a los $1.750 para diciembre de 2026, con una suba anual inferior a la inflación prevista.