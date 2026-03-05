05.03.2026 / MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial supera los $1.400 y vuelve a presionar en medio de la tensión global


El dólar oficial mayorista retomó la tendencia alcista y se consolidó por encima de los $1.400 en una jornada marcada por la incertidumbre internacional. El avance del tipo de cambio se produjo en un contexto de volatilidad financiera global, impulsada por la guerra en Medio Oriente y el fortalecimiento del dólar frente a otras monedas.




El tipo de cambio mayorista subió $8,50 y se ubicó en $1.409 para la venta, mientras los operadores del mercado analizan hasta dónde puede impactar la aversión al riesgo que domina a los inversores. La escalada del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán generó una búsqueda global de activos seguros, lo que reforzó la divisa estadounidense.

En el segmento minorista, el dólar también mostró subas. En el Banco Nación la cotización trepó 0,7% y se ubicó en $1.430. En cambio, el dólar blue registró una baja y se negoció a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, con una caída de $10 respecto de la jornada anterior.

En los mercados financieros, el dólar contado con liquidación se mantuvo estable en torno a los $1.473,86, mientras que el dólar MEP avanzó 0,2% hasta los $1.431,16. Por su parte, el dólar turista, que incluye el recargo del 30% deducible de Ganancias, alcanzó los $1.859.

La atención del mercado quedó puesta en la publicación del nuevo Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, que actualizará las proyecciones sobre inflación, dólar y actividad. En el último informe, los analistas habían estimado un tipo de cambio cercano a los $1.750 para diciembre de 2026, con una suba anual inferior a la inflación prevista.

