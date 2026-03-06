El Gobierno sigue desafiando: Caputo sostuvo que "nuestro modelo es con los empresarios que se ganan su mercado"

Tras el pedido de la Unión Industrial Argentina (UIA) y las críticas de su titular, Martín Rappallini, el ministro de Economía argumentó que el plan económico ejecutado por el gobierno de Javier Milei "es un modelo de capitalismo de mercado, de la gente, no es de ninguna manera antiempresario". "Es con los empresarios que se ganan su mercado, como tiene que ser", aclaró el funcionario en el 7º Foro de Inversiones & Negocios, realizado en Mendoza y organizado por el gobierno provincial y el Consejo Empresario Mendocino.Caputo defendió la apertura de las importaciones y remarcó que "forzar a que la gente tenga que pagar un neumático 4 veces lo que vale o una prenda de vestir 3, 5, 8 veces lo que vale es inmoral, injusto y agresivo". "Nada tiene que ver con un proyecto industrial; es un proyecto inmoral, injusto, ineficiente y regresivo porque el que menos puede defenderse contra este tipo de modelo es el que menos tiene”, insistió el economista.El ministro sostuvo que "no hay razón para ser pesimista, tenemos todas las razones para ser optimistas: Gobierno, empresarios y la gente". "Estamos todos juntos en esto, la velocidad a la que salimos es importante", afirmó.En línea con la última publicidad del Banco Nación, Caputo volvió a pedirle a los ahorristas que confíen en la Ley de Inocencia Fiscal y saquen los dólares de abajo del colchón para depositarlos. "Ustedes están perdiendo plata, tienen los dólares en sus casas, pero el que más pierde es el país", advirtió el funcionario. "A la Argentina le va a ir bien irremediablemente, pero la velocidad a la que crecemos es importante porque todavía hay gente que la está pasando mal", insistió el ministro.El exministro de Finanzas de Mauricio Macri responsabilizó a "la desconfianza" que Argentina "viene generando desde hace décadas" porque "joroba y mucho a la hora de recuperar la economía". "La reconstrucción de la confianza es un punto esencial en la Argentina y parte de reconstruir esta confianza es explicar", planteó.Caputo explicó que la Ley de Inocencia Fiscal blinda "absolutamente" a quien lleve dinero no declarado a un banco o a un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC). "Lo único que tiene que hacer es adherirse al Régimen de Ganancias Simplificado. Incluimos también a las ALyC porque todavía hay bancos que se toman atribuciones que no les pedimos por ley", indicó.