El reclamo de la UIA al Gobierno: "Criticar al sector empresario no nos lleva a ningún lado"

El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, volvió a cuestionar este jueves al Gobierno y los dichos del presidente Javier Milei sobre los industriales en la apertura de sesiones ordinarias. “Criticar al sector empresario no nos lleva a ningún lado”, afirmó, previo a pedir por un alivio impositivo y reformas estructurales.En este sentido, Rappallini aclaró que los industriales "quieren ser parte de esta nueva etapa, pero necesitamos diálogo". Además, lamentó la actual situación que atraviesan los industriales: “Somos sobrevivientes de un sistema que generó distorsiones en la economía”. “La Argentina tiene pocas empresas y hay que trabajar para que haya más. Así que me parece que estar criticando el sector empresario no nos lleva a ningún camino”, aseguró el titular de la UIA en una entrevista por Radio Rivadavia.Además de pedir por una tregua discursiva por parte del jefe de Estado, los industriales reiteraron la necesidad de modificar reglas comerciales para sostener la competitividad del sector privado con un alivio impositivo y reformas estructurales. “Nuestra preocupación es que seguimos viviendo con las distorsiones del pasado. Vemos que se abre la economía sin corregir las distorsiones del país, sin que las empresas locales puedan abrirse a ese desafío", concluyó.El presidente Javier Milei participó el miércoles en un evento de Visa en el que no solo celebró que la compañía de tarjetas de crédito desembolse su dinero en el país, a partir de la compra de diferentes plataformas de pago virtual locales. Además, le lanzó un desafío al resto de los empresarios: "Quienes inviertan hoy serán pioneros en este cambio de época, aprovechando al máximo el potencial que los argentinos tenemos para ofrecer"."Celebramos que Visa haya apostado por Argentina. Esta claro que semejante inversión se da en un contexto favorable para la iniciativa privada que ha formado parte fundamental en nuestra agenda de gobierno desde el primer día", aseguró Milei, aunque desde que asumió a la presidencia cierra una empresa por día en el país. Una de las más recientes que bajó sus persianas fue la fábrica de neumáticos Fate, en la que se despidieron más de 900 personas.De todos modos, para Milei la inversión de Visa en Argentina es un mérito de su gestión. Por este motivo, destacó el "trabajo inalcanzable del ministro de desregulación (Federico Sturzenegger) y el ministro de Economía (Luis Caputo) que han apuntado a crear las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la actividad privada". "Cada vez que bajamos impuestos, bajamos la inflación y cada vez que desregulamos les estamos devolviendo la propiedad privada", dijo Milei. Luego, continuó: "En la medida que ustedes restauran la propiedad privada, la economía florece. Esta es la única manera de promover el desarrollo", aseguró el presidente.