06.03.2026 / FINANZAS

Los mercados tiemblan por la guerra y el Riesgo País vuelve a subir

El índice S&P Merval avanzó 1,5% hasta los 2.609.507 puntos en pesos, con subas destacadas de YPF (+3,9%) y Aluar (+3,6%). Sin embargo, el comportamiento del mercado no fue homogéneo: Bolsas y Mercados Argentinos retrocedió 1,6%, reflejando la incertidumbre que atraviesa a los inversores en un escenario internacional cada vez más inestable.




Mientras el Gobierno nacional avanza con su agenda de reformas, los mercados financieros argentinos cerraron la semana atravesados por una fuerte volatilidad global provocada por la escalada de la guerra en Medio Oriente. En ese contexto, las acciones mostraron un leve rebote en la plaza local, pero los bonos soberanos continuaron en baja y el riesgo país volvió a acercarse a los 570 puntos.


En paralelo, los bonos soberanos argentinos que cotizan en Nueva York operaron con pérdidas generalizadas. El Global 2046 cayó 0,8%, mientras que el Global 2041 también retrocedió 0,8% y el Global 2038 perdió 0,7%. En ese marco, el riesgo país se ubicó en torno a los 567 puntos básicos, consolidando una tendencia de presión sobre la deuda argentina.

La tensión también se reflejó en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Los ADRs registraron mayoría de bajas, encabezadas por Banco Macro (-3,7%), Central Puerto (-3,6%) y Cresud (-3,2%). La excepción volvió a ser YPF, que avanzó alrededor de 3% y se destacó entre los papeles locales.

La volatilidad global estuvo marcada por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. En las últimas horas, fuerzas iraníes lanzaron drones contra bases militares estadounidenses en Kuwait, en ataques que, según reportes oficiales, podrían continuar. El escenario bélico volvió a sacudir a los mercados internacionales y golpeó especialmente a los activos emergentes, entre ellos los argentinos.

Lo más leído

1

Desconcierto y reproches internos en el Gobierno por la liberación de Nahuel Gallo

2

Qué feriados hay en marzo 2026: fechas confirmadas y lo que viene

3

El modelo Milei golpea el corazón de Galperin: Mercado Libre cae en Wall Street y la curtiembre familiar, en crisis

4

Previo a la aprobación de la reforma laboral, Nación benefició a provincias aliadas con $20.000 millones en ATN

5

La Fiscalía General busca reabrir la causa contra Mauricio Macri por el acuerdo con el FMI en 2018

Más notas de este tema

La fábrica de pullovers más famosa de Mar del Plata suspendió a los trabajadores ante la caída del consumo

06/03/2026 - Economía

La fábrica de pullovers más famosa de Mar del Plata suspendió a los trabajadores ante la caída del consumo

La industria alcanzó su séptima caída internanual consecutiva y comenzó el 2026 con cifras negativas

06/03/2026 - Economía

La industria alcanzó su séptima caída internanual consecutiva y comenzó el 2026 con cifras negativas

El dólar vuelve a subir y ya supera los $1.400 en medio de la tensión financiera

06/03/2026 - MERCADO CAMBIARIO

El dólar vuelve a subir y ya supera los $1.400 en medio de la tensión financiera

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.