Los mercados tiemblan por la guerra y el Riesgo País vuelve a subir

Mientras el Gobierno nacional avanza con su agenda de reformas, los mercados financieros argentinos cerraron la semana atravesados por una fuerte volatilidad global provocada por la escalada de la guerra en Medio Oriente. En ese contexto, las acciones mostraron un leve rebote en la plaza local, pero los bonos soberanos continuaron en baja y el riesgo país volvió a acercarse a los 570 puntos.

La tensión también se reflejó en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Los ADRs registraron mayoría de bajas, encabezadas por Banco Macro (-3,7%), Central Puerto (-3,6%) y Cresud (-3,2%). La excepción volvió a ser YPF, que avanzó alrededor de 3% y se destacó entre los papeles locales.La volatilidad global estuvo marcada por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. En las últimas horas, fuerzas iraníes lanzaron drones contra bases militares estadounidenses en Kuwait, en ataques que, según reportes oficiales, podrían continuar. El escenario bélico volvió a sacudir a los mercados internacionales y golpeó especialmente a los activos emergentes, entre ellos los argentinos.