06.03.2026 / MERCADO CAMBIARIO

El dólar vuelve a subir y ya supera los $1.400 en medio de la tensión financiera

El tipo de cambio mayorista se ubicó en $1.415 para la venta, lo que implicó un incremento de $18 respecto del cierre de la semana pasada y de $39 en las últimas dos semanas, cuando comenzó el cambio de tendencia. De esta manera, el dólar se consolidó por encima de los $1.400, un umbral que había logrado perforar semanas atrás.




El dólar oficial volvió a subir y acumuló su tercera alza en las últimas cuatro ruedas, en una semana marcada por la presión cambiaria y la volatilidad global. El movimiento se dio en un contexto de fortalecimiento del dólar a nivel internacional y de una moderación del carry trade en el mercado local, mientras los inversores siguen de cerca el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los activos financieros.


En el segmento minorista, el dólar del Banco Nación subió $10 y se vendió a $1.435, mientras que el dólar tarjeta o turista —que incluye un recargo del 30% deducible de Ganancias— alcanzó los $1.865,50. En paralelo, el dólar blue operó en $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, según operadores de la city porteña.

Los dólares financieros también registraron subas. El contado con liquidación avanzó hasta $1.479,29, mientras que el dólar MEP trepó a $1.436,97. En tanto, el dólar cripto se mantuvo prácticamente estable en torno a los $1.456,53, de acuerdo con datos del exchange Bitso.

En este escenario, el Banco Central compró u$s124 millones en el mercado oficial, aunque las reservas internacionales cayeron u$s383 millones por la baja del precio del oro y pagos a organismos internacionales. De esta manera, el stock finalizó en u$s45.825 millones, mientras el mercado aguarda la llegada de la liquidación de la cosecha gruesa para aliviar la presión sobre el tipo de cambio.

