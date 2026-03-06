El dólar vuelve a subir y ya supera los $1.400 en medio de la tensión financiera

El dólar oficial volvió a subir y acumuló su tercera alza en las últimas cuatro ruedas, en una semana marcada por la presión cambiaria y la volatilidad global. El movimiento se dio en un contexto de fortalecimiento del dólar a nivel internacional y de una moderación del carry trade en el mercado local, mientras los inversores siguen de cerca el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los activos financieros.

Los dólares financieros también registraron subas. El contado con liquidación avanzó hasta $1.479,29, mientras que el dólar MEP trepó a $1.436,97. En tanto, el dólar cripto se mantuvo prácticamente estable en torno a los $1.456,53, de acuerdo con datos del exchange Bitso.En este escenario, el Banco Central compró u$s124 millones en el mercado oficial, aunque las reservas internacionales cayeron u$s383 millones por la baja del precio del oro y pagos a organismos internacionales. De esta manera, el stock finalizó en u$s45.825 millones, mientras el mercado aguarda la llegada de la liquidación de la cosecha gruesa para aliviar la presión sobre el tipo de cambio.