La fábrica de pullovers más famosa de Mar del Plata suspendió a los trabajadores ante la caída del consumo

La empresa textil Textilana S.A., fabricante de la histórica marca de indumentaria Mauro Sergio, atraviesa un conflicto desde hace cuatro meses en el que la empresa suspendió masivamente a trabajadores por la caída del consumo.En diálogo con Radio 750, el delegado de la comisión interna de la empresa textil, Mauro Galván, apuntó al modelo económico del gobierno de La Libertad Avanza por “la baja de consumo total”, lo que provoca que “las empresas textiles estén quebrando”.Además, Galván aseveró que “se han perdido 16.000 puestos de trabajo en el sector textil” a partir de estas políticas económicas.La situación en Textilana S.A., en tanto, comenzó en el mes de noviembre de 2025, cuando fueron suspendidos 175 operarios por cuatro meses.Si bien el primer arreglo con la patronal fue que pagarían un 70% del sueldo, mediante negociaciones se llegó a un acuerdo de un pago del 78% por cada mes de los cuatro.No obstante, si bien hay 60 personas trabajando en la planta, el delegado sostuvo que la fábrica “no está produciendo”.“La fábrica está parada hace cuatro meses y según lo que hable con el gerente lo que pretenden es extender esta suspensión un tiempo más por la falta de consumo y, por lo que se sabe, esta temporada en Mar del Plata fue la peor de los últimos 20 años”, advirtió.“Con la reforma laboral aprobada estamos cada vez más atados de manos, porque se le están arrebatando los derechos a los trabajadores y lo que están haciendo es desabastecer a la industria textil y a la industria en general por el tema de las importaciones”, concluyó.