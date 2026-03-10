10.03.2026 / JUDICIALES

Mahiques ratificó a los veedores de la AFA propuestos por Vítolo

El ministro de Justicia aseguró que avanzará con la auditoría sobre la entidad que preside Claudio Tapia.



El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó este lunes que mantendrá a los veedores designados para auditar a la AFA, cuyos nombres habían sido propuestos por el ahora ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo.

Durante una entrevista televisiva a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Mahiques explicó que, pese a haber pedido la renuncia de funcionarios políticos para conformar su propio equipo, resolvió sostener esas designaciones “para evitar cualquier tipo de suspicacia” en torno al proceso de control sobre la Asociación del Fútbol Argentino.

Los veedores que seguirán al frente de la tarea son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes habían sido definidos en los últimos días de la gestión anterior para llevar adelante la revisión administrativa y contable de la entidad.

La decisión del Ministerio se enmarca en la avanzada oficial para auditar los estados contables, contratos y documentación administrativa de la AFA, en medio de la disputa abierta entre el Gobierno y la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia. Según trascendió, el decreto que formaliza la designación todavía no estaba firmado, aunque se esperaba que el flamante ministro lo rubricara en las próximas horas para dejar firme la continuidad de los dos funcionarios.

La ratificación de Mahiques representa así una señal de continuidad en la ofensiva de control sobre la AFA, aun después de la salida de Vítolo de la IGJ, y despeja las dudas sobre un eventual cambio de criterio en una de las medidas más sensibles de la relación entre el Gobierno y la casa madre del fútbol argentino.

