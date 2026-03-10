Mahiques propuso a Matías Álvarez para encabezar la UIF

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, propuso al abogado y fiscal federal Matías Gabriel Álvarez como candidato para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), en el marco de la reestructuración que impulsa en la cartera tras su desembarco en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.La designación, según supo la Agencia Noticias Argentinas, se enmarca dentro de una serie de cambios promovidos por la nueva conducción del Ministerio de Justicia, que ya había solicitado la renuncia de los responsables de organismos clave como la Inspección General de Justicia, la UIF, la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). Álvarez es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde obtuvo Diploma de Honor con orientación en Derecho Penal, y actualmente cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes.En el Ministerio Público Fiscal de la Nación se desempeña como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), donde coordina investigaciones y litigios estratégicos vinculados a delitos complejos y narcocriminalidad en la Ciudad de Buenos Aires.Dentro de su trayectoria en el Ministerio Público, fue auxiliar fiscal entre 2019 y 2023 y previamente como secretario de fiscalía entre 2015 y 2019. También integró equipos de trabajo en el Poder Judicial de la Nación, donde trabajó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 de la Capital Federal, primero como escribiente auxiliar y luego como jefe de despacho.En el plano internacional, Álvarez integra desde 2017 la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica en el ámbito de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, donde actualmente cumple funciones como co-coordinador adjunto. Además de su actividad judicial, desarrolla una carrera académica vinculada al derecho penal y la criminalidad organizada. Es profesor adjunto de Derecho Penal – Parte General en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y jefe de trabajos prácticos en la Facultad de Derecho de la UBA.También se desempeña como coordinador académico de la Especialización en Investigación de la Delincuencia Organizada del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y participa como docente en programas de formación relacionados con narcocriminalidad, delitos complejos y prevención del lavado de activos.La eventual llegada de Álvarez a la UIF se da en un contexto de redefinición institucional del organismo encargado de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el perfil del funcionario propuesto combina experiencia en investigación penal, cooperación internacional y capacitación especializada en criminalidad organizada.