Mayra Mendoza y Damián Selci recorrieron la fábrica Expo Color en Hurlingham

La diputada bonaerense Mayra Mendoza y el intendente de Hurlingham Damián Selci recorrieron la fábrica Expo Color, ubicada en el distrito, donde mantuvieron un encuentro con su dueño, Fernando Campi, para conocer de primera mano la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. La visita se da en un contexto económico desafiante para el sector productivo, con caídas de la actividad y cierres de empresas en todo el país.

Durante la visita, Mayra Mendoza afirmó: “Vinimos a visitar Expo Color en Hurlingham, una fábrica de pinturas para muebles, es decir, una fábrica de la industria para la industria, de gran importancia para la comunidad. Estuvimos charlando con Fernando, para que nos cuente un poco la situación de la empresa en este contexto tan difícil”. Y agregó que “Argentina sufre una crisis productiva y de empleo por las políticas de Javier Milei. Por eso, es fundamental que nos hagamos cargo desde nuestros lugares de responsabilidad para articular y acompañarnos en el objetivo de cuidar el trabajo argentino”.Por su parte, Selci señaló: “Fábricas como esta, tan importantes para Hurlingham, que le da trabajo a 40 vecinos, hoy están haciendo malabares para llevar adelante su negocio cotidiano. Todavía hoy tienen que estar peléandola, tratando con mucho entusiasmo de salir adelante, en el peor de los contextos, con un gobierno que no cuida a la industria nacional”.Expo Color es una empresa especializada en pinturas, tintas y lacas, con foco en acabados para la industria del mueble. Fundada en 1991 en el distrito, cuenta hoy con otra planta en la provincia de Santa Fe y distribuye sus productos en todo el país. Emplea a 40 trabajadores de Hurlingham y forma parte del polo industrial del distrito. Durante la recorrida, Campi explicó que la empresa se encuentra “tratando de sobrellevar la situación actual” y valoró el intercambio. “Esto de participar, que nos vengan a escuchar, nos permite contar la realidad que vivimos y escuchar de ellos ideas que nos suman, que nos pueden servir”, señaló el empresario al referirse al encuentro.En este marco, la diputada y el intendente conversaron con Tobías, un joven de 18 años que recientemente egresó de la Escuela Técnica Nº2 “República del Perú” y comenzó a trabajar en la fábrica. Selci resaltó el valor de que los chicos se formen en las escuelas técnicas del distrito y luego encuentren trabajo en empresas locales, incorporándose a la fuerza productiva de Hurlingham.