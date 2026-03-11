Milei insistió en justificar el cierre de fábricas: "Los empleos que se destruyen se van a crear en otro sector"

El presidente Javier Milei cuestionó a empresarios industriales y defendió la apertura económica durante su discurso en el evento Argentina Week, donde justificó el cierre de fábricas y sostuvo que la destrucción de empleos en sectores protegidos será compensada por nuevas oportunidades en otras áreas de la economía. "Las personas van a poder ahorrar y gastar en el resto de los bienes de la economía. Los empleos que se destruyen se van a crear en otro sector”, afirmó el mandatario al explicar su visión sobre el impacto de la liberalización del comercio y la eliminación de barreras a las importaciones.En un discurso de fuerte contenido ideológico, Milei sostuvo que el desarrollo económico está ligado a principios morales. “Hay restricciones morales. Cuando uno hace lo que es justo la economía prospera. Cuando uno aplica medidas injustas termina mal”, planteó. En esa línea, reivindicó lo que definió como los valores fundacionales de Occidente: “Ponemos los valores éticos y morales que hacen a Occidente, responsable de la mayor hazaña civilizatoria de la historia de la humanidad”.Durante su exposición, Milei también respondió a cuestionamientos de sectores empresariales que criticaron la apertura económica impulsada por su gobierno. “Dicen que somos antiempresa. Nunca se me hubiera ocurrido que fuera el ataque a un liberal”, sostuvo. El mandatario aseguró que en las últimas semanas mantuvo “confrontaciones abiertas” con empresarios como Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, además de cuestionar al sector textil. “Son empresarios prebendarios”, afirmó.En ese marco, planteó el debate en términos éticos. “La pregunta es moral. Yo quisiera saber cuántos están dispuestos a aceptar que se le cercene la libertad a los individuos. ¿Quiénes están a favor del robo?”, dijo. Según Milei, durante años existió una alianza entre empresarios y dirigentes políticos que perjudicó a la sociedad. “Empresarios y políticos descubrieron que pueden ir asociados en saquear a una sociedad. Desde que se aplicó este modelo en Argentina pasamos de ser uno de los países más ricos del mundo a ser Cuba o Venezuela”, sostuvo.El Presidente también defendió la eliminación de barreras comerciales. Como ejemplo, mencionó el caso de la industria del neumático y afirmó que algunos empresarios amenazaron con despidos si se eliminaban los mecanismos de protección. “Dicho empresario extorsionó al Gobierno con que si no le manteníamos la barrera nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle”, aseguró. Frente a ese escenario, reiteró su postura a favor de la apertura. “Si ustedes abren ahora van a poder comprar más barato. Es cierto que ese sector va a desaparecer e ir a pérdida si no se reconvierte”, señaló.Según Milei, la reducción de precios derivada de la competencia internacional permitiría mejorar el poder adquisitivo. “Van a pagar los neumáticos más baratos y el dinero disponible lo destinarán a otros bienes. Eso va a implicar que los salarios sean más altos porque los trabajadores van a sectores más productivos”, explicó.