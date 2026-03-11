El 80% de los trabajadores argentinos se salta una comida durante su jornada

Un estudio elaborado por el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), junto a Edenred, mostró una foto de la preocupante realidad social de los argentinos: el 83,5% de los trabajadores sufre una privación alimentaria durante la jornada laboral. Las vulnerabilidades incluyen desde saltearse comidas o consumir alimentos de menor calidad nutricional. Por su parte, un 22,6% de los asalariados directamente no come debido a la falta de dinero.Los más afectados refiere a trabajadores de menores ingresos, no calificados y que se desempeñan en empresas pequeñas, donde la vulnerabilidad alimentaria se intensifica. El 80% respondió que desea recibir un aporte alimentario por sus empleadores, algo que solo está estipulado obligatoriamente en algunos convenios colectivos, y con la reforma laboral se da como “opcional” a voluntad de otorgar por parte del empleador.Más allá de las privaciones alimentarias, la problemática se manifiesta en un fenómeno aún más extendido: la pérdida de calidad nutricional. El 78,5% de los trabajadores admitió haberse visto obligado a elegir alimentos menos saludables y más económicos, ante la imposibilidad de costear una dieta equilibrada.Los datos de la UCA y Edenred revelan que, antes de privarse de comer, el trabajador promedio sacrifica su salud a largo plazo; de hecho, solo el 16,5% de la población asalariada se encuentra libre de algún tipo de privación alimentaria, ya sea por cantidad o por calidad. Al momento de analizar el item saltearse comidas por privaciones alimentarias se desprende que un 46,7% lo hace ocasionalmente, un 14,5% de manera regular, mientras que un 38,9% no lo lleva a cabo. Asimismo, existe una diferencia más marcada incluso entre sectores de actividad. El sector público presenta mayores niveles de vulnerabilidad alimentaria (72%) que el sector privado (56%).Por su parte, el gasto diario reportado en comer dentro del trabajo varía entre: menos de $5.000 (36,1%); entre $5.000 y $10.000 (43,9%). Dicho segmento es en total un 80% de los trabajadores, mientras que el 12% invierte entre $10.000 y $20.000 y un 8% supera ese nivel de gasto diario. De esta manera, se concluye que el 22,6% de los asalariados directamente no come durante la jornada laboral.- 83,5% de los asalariados sufre algún tipo de privación alimentaria (ya sea por cantidad o por calidad nutricional) en su vida cotidiana.- 61,1% de los trabajadores admite que debe saltear alguna comida durante su jornada laboral por falta de presupuesto.- 78,5% de la población laboral se ve obligada a elegir alimentos menos saludables pero más económicos para poder comer.- 70,7% de los jóvenes (18-29 años) es el grupo más afectado por la omisión de comidas durante el trabajo.- 73,2% de los empleados públicos padece privaciones alimentarias, superando ampliamente al sector privado (56%).- 26% de los trabajadores no logra realizar una pausa regular para comer, afectando su bienestar físico y mental.- 39,2% es el riesgo de privación cuando la empresa provee el alimento, frente al 65,8% de riesgo en lugares sin ningún tipo de infraestructura.- 23,1% de los asalariados presenta cuadros de obesidad, vinculados a la mala calidad de la dieta por restricciones económicas.- 80,4% de los trabajadores desearía recibir un aporte económico específico de su empleador para mejorar su alimentación.- 56,6% de las mujeres asegura que, de contar con un beneficio alimentario, elegiría alimentos mucho más saludables.