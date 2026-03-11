El Gobierno firmó un acuerdo para implementar Inteligencia Artificial en el Estado

En Nueva York, el Gobierno firmó un acuerdo con la empresa estadounidense Salesforce para implementar inteligencia artificial (IA) en procesos públicos. El objetivo de la Secretaría de Innovación es potenciar el desarrollo de los emprendedores locales, digitalizar el Estado, fomentar la competitividad y atraer una inversión que alcanzará los u$s500 millones en los próximos cinco años.El Memorando de Entendimiento (MoU) se rubricó este martes por la tarde entre los directivos de la compañía y los integrantes de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología nacional. Los funcionarios viajaron a los Estados Unidos junto a la comitiva que encabeza el presidente Javier Milei para participar de la Argentina Week.La alianza busca impulsar el desarrollo económico mediante herramientas de avanzada, agentes autónomos y programas intensivos para la formación de nuevos talentos locales. Según precisó la empresa, estas iniciativas respetan las prioridades de la actual administración nacional para promover la innovación constante en el sector productivo.Darío Genua, titular de la Secretaría, afirmó que la colaboración con Salesforce es "un paso fundamental para la visión de una Argentina innovadora y competitiva". El funcionario consideró que el pacto permite "acelerar la eficiencia de nuestro Estado" y dotar a las pymes de recursos tecnológicos. "Argentina tiene el potencial para ser protagonista y prosperar en la nueva economía global", aseguró Alejandro Anderlic, director de asuntos gubernamentales y externos de la empresa para América Latina. El Ejecutivo agregó que la inteligencia artificial funciona como un acelerador clave para el desarrollo social y económico de todo el territorio nacional.El documento contempla "la adopción de inteligencia artificial y agentes de IA en procesos del Estado para optimizar la gestión pública y fortalecer la capacidad institucional". Además, incorpora tareas para mejorar la experiencia ciudadana y acelerar la digitalización con foco en los emprendedores y las pequeñas empresas. En paralelo, el programa establece capacitaciones y certificaciones oficiales en habilidades digitales para preparar al talento argentino frente a la transformación tecnológica actual. La country manager de la firma, Silvia Tenazinha, sostuvo que el convenio refuerza el compromiso para "impulsar una transformación digital inclusiva".