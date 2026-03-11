Crisis productiva: la industria del neumático registra una caída histórica de su actividad

La industria de neumáticos atraviesa una crisis profunda con niveles de fabricación en pisos históricos. El sector registra actualmente cifras de empleo mínimas y una utilización de la capacidad instalada de apenas el 33,4%. Los datos surgen de un informe elaborado por el Observatorio de Actividad Industrial de la UTN tras el cierre de FATE. Esta situación ocurre, además, en un contexto donde la firma Bridgestone registró una contracción de ventas del 30% interanual.La producción total de neumáticos cayó un 33% durante el último año frente a los registros de 2023. El volumen de fabricación retrocedió de forma abrupta desde las 9 millones de unidades anuales hacia los 6 millones. El empleo en la producción de caucho se ubicó en 10.942 puestos de trabajo durante el primer trimestre de 2025. Germán Suppo, director del Observatorio, subrayó: "El sector atraviesa niveles de actividad y empleo que no se registraban ni en los peores momentos de la pandemia".Las importaciones de neumáticos nuevos subieron un 75% en 2025 en comparación con el ciclo anterior. Este incremento responde a la rebaja escalonada de los gravámenes aduaneros, que pasaron de un 35% original a un 16% vigente. Los empresarios advierten por la competencia desleal de más de 180 marcas de origen asiático en el mercado interno. La presencia masiva de estos artículos afecta la rentabilidad de las plantas locales ante la apertura del comercio exterior. Los precios relativos del caucho acumulan una baja del 30% desde noviembre de 2023 frente al resto de los valores mayoristas. Esta contracción del sector alcanza el 43,6% si se realiza el cálculo sobre el valor del dólar oficial.