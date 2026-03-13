En pleno escándalo de Adorni, Milei emprendió otro viaje, esta vez a España: la agenda del Presidente en Madrid

@@El presidente Javier Milei viajó a España para poder participar del Foro Económico de Madrid donde también tendrá encuentros con economistas referentes de derecha y recibirá un premio. Además, tiene previsto dar un discurso sobre el rumbo de la economía argentina.La llegada al país será a las 13:30 luego de un viaje de más de 12 horas y el sábado será el día donde tenga las primeras reuniones. A la mañana se encontrará con el diputado en las Cortes Generales por Madrid y Presidente del Partido VOX, Santiago Abascal.Luego, se reunirá con el economista Jesús Huerta de Soto. Por la tarde, estará presente en el Madrid Economic Forum 2026 donde dará un discurso con foco en la agenda de reformas y la batalla cultural, además de las recurrentes críticas al socialismo.En el cierre de lo que será el evento, Milei recibirá de manos del economista y profesor universitario alemán Philipp Bagus un premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises.