13.03.2026 / AGENDA PRESIDENCIAL

En pleno escándalo de Adorni, Milei emprendió otro viaje, esta vez a España: la agenda del Presidente en Madrid


El mandatario llegará después del mediodía a tierras españolas y el sábado tendrá encuentros con economistas, antes de una nueva edición del Foro Económico.


@@
El presidente Javier Milei viajó a España para poder participar del Foro Económico de Madrid donde también tendrá encuentros con economistas referentes de derecha y recibirá un premio. Además, tiene previsto dar un discurso sobre el rumbo de la economía argentina.

La llegada al país será a las 13:30 luego de un viaje de más de 12 horas y el sábado será el día donde tenga las primeras reuniones. A la mañana se encontrará con el diputado en las Cortes Generales por Madrid y Presidente del Partido VOX, Santiago Abascal.

Luego, se reunirá con el economista Jesús Huerta de Soto. Por la tarde, estará presente en el Madrid Economic Forum 2026 donde dará un discurso con foco en la agenda de reformas y la batalla cultural, además de las recurrentes críticas al socialismo.

En el cierre de lo que será el evento, Milei recibirá de manos del economista y profesor universitario alemán Philipp Bagus un premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises.

Lo más leído

1

Más de $5,3 millones la noche: el lujoso hotel donde se alojaría la selecta comitiva de Milei, junto a Adorni y su mujer

2

La crisis llegó a Tulipán: más de 200 despidos en la histórica fábrica de preservativos

3

Adorni bajo la lupa: polémica por viajes oficiales y un presunto vuelo privado a Punta del Este

4

Paolo Rocca desafía a Milei: inauguró una escuela con Lula

5

All inclusive: los gobernadores que viajaron a Nueva York a respaldar el plan económico de Javier Milei

Más notas de este tema

Karina Milei empujó a un periodista que se acercó a Javier Milei

13/03/2026 - SIN PUDOR

Karina Milei empujó a un periodista que se acercó a Javier Milei

Procuraduría abrió una investigación por los suntuosos viajes de Manuel Adorni con su esposa

13/03/2026 - JUDICIALES

Procuraduría abrió una investigación por los suntuosos viajes de Manuel Adorni con su esposa

Grave: cuánto necesitó una familia tipo en febrero para no ser pobre

13/03/2026 - ECONOMÍA

Grave: cuánto necesitó una familia tipo en febrero para no ser pobre

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.