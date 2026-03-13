Procuraduría abrió una investigación por los suntuosos viajes de Manuel Adorni con su esposa

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía especializada en hechos de corrupción, abrió este jueves una investigación preliminar por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Es la primera causa judicial abierta sobre los hechos. De esta manera, ya se comenzó a investigar el viaje de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, a Nueva York, Estados Unidos, en el avión presidencial junto a la comitiva oficial. Además, también se investigará el viaje de Adorni y su familia a Punta del Este, en Uruguay. “Intentaron con mentiras, con fake news y con imágenes trucadas por inteligencia artificial empañar este evento, pero no nos van a correr de algo: estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos”, afirmó Adorni el miércoles durante Argentina Week, defendiéndose de las críticas y acusaciones.El episodio derivó en denuncias judiciales y reclamos políticos de la oposición, que cuestionan la utilización de recursos públicos para el traslado de familiares de funcionarios. Según surge de la propia explicación brindada públicamente por Adorni, en diversos medios periodísticos, la presencia de su cónyuge en el vuelo presidencial no habría estado vinculada a funciones oficiales ni a actividades institucionales del Estado, sino que habría obedecido a circunstancias personales. La primera presentación, realizada por Dalbón, se hizo ante la Cámara Federal y por sorteo recayó en el juzgado federal 3 a cargo del juez Daniel Rafecas. “Si se desloma o no no es una excusa válida”, dijo el letrado ya que “la función pública es una elección no una obligación, y si necesita su apoyo que vaya a terapia”, agregó el abogado.De confirmarse tales extremos, la utilización de recursos públicos -en particular, de una aeronave oficial destinada al transporte del Presidente de la Nación y comitivas oficiales- para trasladar a una persona sin función pública podría constituir una utilización indebida de bienes del Estado, susceptible de encuadrar en las figuras penales previstas en los artículo 260 del Código Penal de la Nación, denunció el letrado. “En ese sentido, corresponde destacar que los bienes y recursos estatales sólo pueden ser utilizados con fines estrictamente vinculados al ejercicio de la función pública, por lo que su empleo para fines particulares o ajenos a la actividad oficial podría configurar una afectación ilegítima del patrimonio estatal”.En paralelo a la presentación de Dalbón, la diputada Pagano, del bloque Coherencia y exintegrante de LLA en la Cámara baja, también se presentó ante la Justicia. Según dijo, el objetivo es que "se investiguen los delitos que el propio Manuel Adorni describía en su conferencia de prensa de 2024 acerca de los privilegios de la casta política que él ahora usufructúa a cara descubierta".En un mensaje en sus redes, recordó la rueda de prensa del 13 de agosto del 2024 en la que Adorni anunció la firma del Decreto 712/2024 destinada a prohibir el uso de aeronaves oficiales para el traslado de familiares de funcionarios, medida que podría ser aplicada en su contra. "No se van a poder usar aviones públicos para (...) traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública", dijo quien por entonces era vocero presidencial.En el escrito al que accedió Ámbito, la legisladora nacional señala que los hechos "cobran especial gravedad institucional" si se tiene en cuenta que diez antes del viaje "la propia Jefatura de Gabinete había impulsado una reforma al régimen de viajes oficiales al exterior, que establece limitaciones estrictas a la composición de las comitivas", entre ellas, se impone un máximo de un funcionario por evento internacional y se obliga a presentar una justificación explícita por la presencia de cada integrante adicional.El denunciado, asegura Pagano en la denuncia, "no solo habría incurrido en una conducta irregular, sino que lo habría hecho en contradicción directa con la normativa que él mismo promovió", del cual señala que en el último tiempo ha visto "ampliadas sus facultades, requiriéndose ahora su firma para toda erogación de partidas presupuestarias del Estado, incluidos los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo cual le confiere una posición de especial responsabilidad en la administración de los recursos públicos y agrava la reprochabilidad de la conducta denunciada".En diálogo con este medio, Pagano no dudó en afirmar como "delictivas" las acciones de Adorni y recordó otros antecedentes, como el haber echado al Jefe de la Fuerza Aérea por utilizar vuelos del Estado para uso personal. "Por ese caso hubo cadenas nacionales de funcionarios como (Luis) Petri para mostrarlo como caso ejemplificador de que este Gobierno combatía los privilegios de la casta política", dijo.El viaje de la esposa de Adorni junto a la comitiva oficial "deja en evidencia que esto era un relato para entretener a la opinión pública", continuó la diputada, mientras "por atrás los que roban ahora son los que se dicen “anti casta”. "Es muy grave que Adorni haya señalado que fue el propio Presidente -lo dijo en su reportaje a Feinman- quien invitó a su esposa a un viaje oficial a Nueva York", añadió y se lamentó por el viraje en la conducta de los funcionarios nacionales: "Que lejos quedó aquel Gobierno cuyo presidente Milei a poco de asumir solo hacía vuelos en aerolínea pública incluso arriesgando su propia integridad física pero esforzándose por mostrar austeridad".Manuel Adorni sumó una nueva denuncia penal, esta vez por supuesto enriquecimiento para que se investigue el viaje que efectuó el feriado de carnaval junto a su familia en un vuelo privado a Punta del Este. Los detalles de ese viaje a Uruguay salieron a la luz tras la polémica que originó la invitación a la esposa de Adorni a compartir el avión presidencial que llevó a la comitiva argentina a Nueva York.Los documentos del viaje a Punta del Este que publicó el martes el periodista Sebastián Lacunza revelan que la familia Adorni usó un Hondajet, matrícula LVHWA, que salió el jueves 12 de febrero a las 20.21 y aterrizó en Punta del Este 35 minutos después. La nueva denuncia por enriquecimiento ilícito fue presentada por la diputada Marcela Pagano, ya que el costo del viaje no se correspondería con los ingresos de Adorni, según aseguró la denunciante.El jefe de Gabinete había confirmado el martes en una entrevista con A24 su viaje a Punta del Este, cuando le consultaron por el dato. Alegó que eran “cuestiones privadas”. Solo dijo que había parado en “la casa de un amigo”. “Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”, afirmó Adorni. En ese vuelo privado, Adorni estuvo junto a su mujer, Bettina Angeletti, dos menores de edad, y el periodista Marcelo Grandio, conductor de la TV Pública y amigo del funcionario.