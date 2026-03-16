16.03.2026 / ENCUESTA

Vuelve a caer la aprobación de Milei y se amplía la brecha con el rechazo


Un nuevo relevamiento de opinión pública reflejó un deterioro en la evaluación del gobierno de Javier Milei. Tras el repunte registrado luego de las elecciones legislativas de 2025, la desaprobación volvió a crecer y alcanzó su nivel más alto de los últimos meses.





Según los datos difundidos, el 58,7% de los consultados desaprueba la gestión presidencial, mientras que la aprobación se ubica en el 35,4%. En tanto, el 5,9% manifestó no tener una posición definida. La tendencia marcó un aumento sostenido del rechazo desde diciembre y consolidó una distancia cada vez mayor entre ambas variables.




El estudio mostró que, luego de un momento de mayor respaldo político tras los comicios del año pasado, la percepción social volvió a deteriorarse en paralelo a las tensiones económicas y al impacto de las medidas de ajuste. La evolución mensual evidenció una caída gradual del apoyo y una recuperación constante de la desaprobación.

Analistas interpretaron que el cambio de clima se vinculó tanto a la persistencia de la inflación como a la incertidumbre sobre la recuperación del poder adquisitivo. En ese contexto, la opinión pública reflejó un escenario más crítico hacia el rumbo del gobierno libertario.

De este modo, los indicadores de imagen presidencial volvieron a encender señales de alerta para la Casa Rosada. La dinámica de los próximos meses, atravesada por la evolución de la economía y la conflictividad social, será clave para determinar si la tendencia negativa se profundiza o logra revertirse.

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