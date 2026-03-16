16.03.2026 / POLÉMICA

En Córdoba, Milei habló de una gran oportunidad económica y evitó referirse al escándalo Libra



El presidente disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba y defendió el rumbo de su gestión, aunque no hizo mención al caso de la criptomoneda que volvió a tomar relevancia tras la aparición de nuevas pruebas judiciales. El mandatario estuvo acompañado por Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.



(R)Durante su exposición, Milei sostuvo que la Argentina atraviesa “una gran oportunidad de volver a ser grande” y afirmó que su administración busca convertir al país en “el más libre del mundo”. En ese sentido, remarcó que los resultados obtenidos en materia económica se lograron “en tan poco tiempo”, pese a las dificultades heredadas.(R(

El jefe de Estado defendió su política económica y aseguró que no modificará el rumbo a pesar de la persistencia inflacionaria. “¿Porque saltó la tasa de inflación vamos a aplicar controles de precios? ¿Vamos a violentar la libertad? Voy a seguir haciendo las cosas bien”, expresó, y estimó que hacia agosto la inflación podría comenzar a mostrar niveles cercanos a cero.

El discurso incluyó fuertes críticas a la oposición y en particular al kirchnerismo, al que acusó de intentar desestabilizar al Gobierno. Además, destacó el levantamiento del cepo cambiario como una medida clave de su gestión y ratificó que continuará con el mismo programa económico.

La presencia de Adorni en la actividad fue interpretada como un gesto de respaldo político en medio de la polémica por el viaje de su esposa en la comitiva oficial a Estados Unidos. Sin embargo, el mandatario evitó referirse públicamente al caso Libra, que sigue bajo la lupa judicial y genera tensión en el escenario político nacional.

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