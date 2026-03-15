V-Dem: Argentina entra en la lista de países con mayor retroceso democrático desde la llegada de Milei

La Argentina atraviesa un proceso de deterioro democrático desde la llegada de Javier Milei al poder. Así lo afirma el Democracy Report 2026 del instituto V-Dem
, uno de los principales centros de medición de calidad institucional a nivel global, que incluye al país entre los casos de “autocratización” en curso.
El informe es contundente: la autocratización en Argentina comenzó con la presidencia de Javier Milei y se expresa en un patrón de retrocesos sobre derechos y libertades básicas
. Entre los principales puntos señalados, se destacan los ataques a la libertad de expresión, a los medios de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil.
Según el relevamiento, la Argentina no es un caso aislado sino parte de una tendencia global
. Sin embargo, el documento ubica al país dentro del grupo de los diez procesos de deterioro democrático más significativos del mundo, con una caída relevante en el Índice de Democracia Liberal desde 2023. En ese ranking, comparte espacio con países como Hungría, India, Estados Unidos y México.
El estudio también subraya que la regresión democrática en Argentina ocurre en un contexto particular: a diferencia de otros casos históricos, no implica la suspensión de elecciones, sino un deterioro de las condiciones que sostienen la vida democrática. Es decir, la democracia persiste en lo formal, pero se debilita en su funcionamiento.
En ese sentido, V-Dem advierte que los procesos de autocratización contemporáneos suelen comenzar por el debilitamiento de libertades clave. A nivel global - y también en Argentin - el primer “domino” que cae es la libertad de expresión, seguida por el hostigamiento a periodistas, el sesgo informativo y la presión sobre actores sociales independientes.
Otro dato relevante es la velocidad del deterioro. V-Dem identifica que el proceso argentino comienza en 2023 y se profundiza en los años siguientes, lo que lo ubica dentro de los casos recientes pero de evolución acelerada. En términos metodológicos, el instituto considera que una caída acumulada en pocos años en indicadores clave constituye un episodio de transformación del régimen político.