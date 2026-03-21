El PP ganó, el PSOE sorprendió y Vox vuelve a ser el árbitro: Castilla y León anticipa las generales de 2027

Analistas y dirigentes de todos los partidos leyeron el resultado como un termómetro del tablero nacional, a dieciocho meses de las próximas elecciones generales.

Ese resultado lo obliga a negociar con Vox, su único socio posible, tras rechazar cualquier acuerdo con el PSOE

El líder de Vox, Santiago Abascal, confirmó que su partido quiere entrar en el gobierno pero con acuerdos medida por medida, sin hablar de cargos hasta definir el programa

El resultado del PSOE sorprendió a propios y ajenos

Lo que sucede en Castilla y León suele interpretarse como un indicador temprano de tendencias nacionales

El Partido Popular ganó las elecciones autonómicas de Castilla y León con 33 procuradores, dos más que en 2022, pero sin alcanzar la mayoría absoluta de 42 escaños que le permitiría gobernar en solitario. El resultado lo obliga a negociar con Vox, que obtuvo 14 representantes, para formar gobierno antes de junio.El PSOE sorprendió con 30 escaños, también dos más que en los comicios anteriores. La izquierda a la izquierda del PSOE desapareció del parlamento regional.El Partido Popular fue la fuerza más votada con cerca del 35% de los votos y 33 procuradores, seguido del PSOE, que alcanzó algo más del 30% y 30 escaños. Vox se consolidó como tercera fuerza con alrededor del 19% del apoyo y 14 representantes, en unos comicios marcados por el predominio del bloque conservador y la desaparición de varias fuerzas minoritarias del parlamento autonómico.El candidato popular Alfonso Fernández Mañueco obtuvo dos procuradores más que en los anteriores comicios, pero insuficientes para alcanzar la mayoría absoluta de 42 escaños.. Mañueco expresó su preferencia por gobernar en solitario con acuerdos puntuales desde fuera, pero admitió que el mandato de las urnas apunta a un entendimiento. El nuevo gobierno deberá estar constituido antes de junio para evitar una repetición electoral.En julio de 2024, Vox decidió romper su pacto de gobierno con el Partido Popular en Castilla y León. La causa inmediata fue la aprobación por parte de la Junta de la acogida de 21 menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias, dentro de un reparto voluntario entre comunidades autónomas. Esa ruptura forzó la convocatoria electoral y puso fin a un gobierno de coalición que había durado dos años. Ahora, ambos partidos deben volver a sentarse a negociar.El acuerdo de legislatura de 2022, articulado en 32 puntos, se perfila como la base para iniciar los contactos. El documento recoge medidas sobre familia, inmigración y la defensa de los intereses de la comunidad en la Unión Europea, entre otros. Desde el PP se percibe un discurso más realista en Vox tras las elecciones.. Según analistas consultados por medios españoles, si Vox se abstiene en la investidura, el resto de los partidos sumarían más votos en contra que los apoyos a Mañueco, lo que hace prácticamente imposible un gobierno en minoría.. Con más del 30% de los votos y 30 escaños, el partido de Carlos Martínez sumó dos representantes más que en 2022, en contra de las expectativas que anticipaban un retroceso. Sin embargo, ese crecimiento socialista se produjo a costa de la desaparición de Sumar-IU-Equo del parlamento regional, sin ningún escaño. Analistas de GAD3 señalaron que la izquierda en su conjunto sumó su peor resultado histórico en Castilla y León, a pesar de que el PSOE resistió. La concentración del voto progresista en el partido mayoritario no alcanzó para competir con el bloque conservador., especialmente para el bloque de centro-derecha, porque esta comunidad refleja con bastante fidelidad los patrones de votación que luego se observan en otras regiones de España. Con esa lógica, distintos actores políticos leyeron el 15 de marzo como algo más que una elección autonómica.El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebró el resultado como una "incontestable victoria" y señaló que el partido cosechó diez victorias en las últimas doce noches electorales. Desde el PP se interpreta el ciclo de victorias autonómicas como evidencia de que existe una mayoría alternativa posible en España, argumento que Feijóo busca sostener de cara a las generales de 2027. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartó que las elecciones generales puedan coincidir con las andaluzas y aseguró que el presidente Pedro Sánchez agotará la legislatura.Las elecciones de Castilla y León cierran el ciclo electoral activo a la espera de que Andalucía se pronuncie. La comunidad más poblada de España, gobernada por el PP de Juanma Moreno con mayoría absoluta, celebrará sus propias elecciones autonómicas antes del verano. El resultado andaluz será la siguiente prueba de fuerza entre bloques y el último gran termómetro político antes del tramo final de la legislatura nacional. La pregunta que deja abierta Castilla y León es si el patrón que se repite en cada autonómica - victoria del PP sin mayoría, dependencia de Vox, resistencia del PSOE y desaparición de la izquierda alternativa - puede replicarse a escala nacional en 2027.