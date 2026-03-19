Negacionismo: La Libertad Avanza se abstuvo en un proyecto del Senado que declara los 50 años del golpe militar

Aprobamos el proyecto de declaración a 50 años del golpe cívico militar, con el apoyo mayoritario de 49 senadores.



Reafirmando el valor del consenso democrático construido por la sociedad argentina, expresado en el Nunca Más al terrorismo de Estado, en la continuidad de los pic.twitter.com/zn90EAe1c0 — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) March 18, 2026

Bullrich dijo que LLA no apoyó el proyecto porque era sesgado y propuso otro.



Acá están los dos: el primero es el que votaron todos los bloques, el segundo el de LLA.



¿No coincidían en repudiar el terrorismo de Estado o la continuidad de los juicios por crímenes de lesa https://t.co/V2qNT2aNrA pic.twitter.com/tkLbpReGzS — I b á ñ e z (@ibanezsoy) March 18, 2026

Con más disputas de las que deberían presentarse, dada la relevancia del tema, este miércoles el Senado aprobó una resolución en relación a los 50 años del golpe de Estado que instauró la última dictadura militar en la Argentina, el 24 de marzo de 1976. Pasado el mediodía, el senador Wado de Pedro (UxP) ingresó un proyecto de declaración, no era parte del temario de la sesión, que declaraba "el compromiso permanente con la Memoria, la Verdad y la Justicia, al conmemorarse el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en la República Argentina".El texto comenzaba sosteniendo: "El 24 de marzo de 2026 se cumplen cincuenta años del golpe de Estado que interrumpió el orden constitucional en nuestro país e inauguró la última dictadura cívico-militar. A medio siglo de aquel hecho y como parte de un ejercicio permanente de Memoria y fortalecimiento de la vida institucional y el Estado de Derecho, el Congreso de la Nación tiene la responsabilidad de renovar el compromiso democrático que la sociedad argentina fue construyendo a lo largo de estas décadas".El senador radical Eduardo Vischi, manifestó estar de acuerdo con el proyecto pero no con sus fundamentos. Desde el peronismo se aceptó hacer esos cambios, y el conflicto se desató cuando Patricia Bullrich, jefa de la bancada de La Libertad Avanza, intentó boicotear la iniciativa, pidiendo cambios en la resolución y argumentó que el proyecto no había sido presentado con el suficiente tiempo.Los distintos bloques intentaron acordar un texto y ante la falta de acuerdo, Bullrich intentó insistir con el texto propio de LLA y al no lograrlo, intentó dejar sin quorum la sesión. Frustrado el intento y ante la insistencia de la mayoría del pleno para avanzar con la votación, el oficialismo decidió abstenerse. Posteriormente, Bullrich publicó en sus redes sociales un descargo en el que acusaba al kirchnerismo de adueñarse de los Derechos Humanos y de haber impuesto "una declaración sesgada y excluyente en el Senado de la Nación".Lo que expone la lectura del proyecto libertario es que la principal diferencia es que se oponen a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, cuestión que no se incluye en su iniciativa.El Senado de la Nación inauguró este miércoles, a las 14, el periodo de sesiones ordinarias con el inicio del tratamiento de los pliegos de la senadora neuquina Lucila Crexell, quien aportó un voto clave para aprobar la Ley Bases en 2024, propuesta como embajadora de Canadá; y del juez Carlos Mahiques, a quien el oficialismo tiene intenciones de extenderle 5 años más en su cargo. La sesión fue acordada en la última reunión de Labor Parlamentaria encabezada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, ya que en ese momento la vicepresidenta Victoria Villarruel estaba a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei a Nueva York.Técnicamente lo que ocurre esta tarde es la formalidad parlamentaria en cumplimiento del artículo 22 del reglamento del Senado. Los pliegos, sean de partidos político, diplomáticos o fuerzas armadas, siempre ingresan por la Cámara alta para su lectura y porque tiene que ser dictaminados por la Comisión de Acuerdos, luego de ser incluidos en la orden del día, son remitidos nuevamente al recinto para su aprobación o rechazó.