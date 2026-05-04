Julián Álvarez visitó la jornada integral de zoonosis en el parque central Las Colonias de Lanús

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, participó este domingo de la jornada integral de zoonosis que se hizo en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita en Remedios de Escalada, donde lvecinos y vecinas asistieron con sus perros y gatos a recibir la vacuna antirrábica y a obtener información relacionada al cuidado y a la salud de los animales.“Felicito a nuestros equipos municipales y a las asociaciones proteccionistas que hicieron posible que este evento por el Día de Animal sea un éxito. Desde Lanús Gobierno vamos a seguir promoviendo políticas públicas que cuiden a los animales y fortalezcan el compromiso colectivo por una convivencia más responsable y solidaria“, afirmó el jefe comunal.Durante el encuentro, Álvarez recorrió los distintos stands y charló con los ciudadanos y las ciudadanas sobre la importancia de esta propuesta en la que se brindó la vacuna antirrábica para caninos y felinos, se respondieron consultas vinculadas a la Clínica Veterinaria Municipal, se entregaron identificadores y se desarrollaron charlas de sensibilización sobre tenencia responsable.La jornada estuvo orientada a fortalecer el vínculo entre la comunidad y sus animales de compañía, con énfasis en la promoción de las prácticas de cuidado y protección.Acompañaron la misma organizaciones como Rescate Equino Cinco Corazones (RECC), Asociación Contra el Maltrato Animal (ACMA), la Asociación Civil Protectora Animales del Sur, Hogar de Gatitos a Mamadera y el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús, que asesoró a las y los asistentes sobre situaciones vinculadas al maltrato animal. También participó de la actividad: la directora de Zoonosis, Myriam Ortellado.