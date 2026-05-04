04.05.2026 / PATRICIA BULLRICH

Bullrich se mostró en Chile y agita su armado porteño con discurso de ajuste y orden

En medio de versiones sobre una posible candidatura en la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich desplegó una agenda en Santiago de Chile donde combinó reuniones políticas, actividades académicas y contactos con el sector privado, en una señal de posicionamiento con proyección electoral.




El eje central fue su encuentro con el alcalde Mario Desbordes, con quien compartió una mirada centrada en el “orden, la seguridad y la eficiencia” como pilares de gestión. La foto y el mensaje no pasaron desapercibidos en el escenario local, donde la dirigente del PRO busca reinsertarse con protagonismo propio.

“Con reglas claras y una ciudad bien integrada, conectada y administrada, se genera el terreno donde la gente y el sector productivo pueden desplegar su potencial”, sostuvo Bullrich tras la reunión. En ese marco, trazó un contraste entre la capital chilena y Buenos Aires, marcando déficits en áreas como limpieza, transporte y presión impositiva.

Durante su visita también participó de un encuentro en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde expuso sobre el rumbo económico argentino y la necesidad de garantizar previsibilidad para atraer inversiones. Allí insistió en que el desafío pasa por trasladar el orden macroeconómico a la vida cotidiana.

La dirigente cerró su paso por Chile con reuniones junto a empresarios y referentes regionales, donde volvió a poner el foco en el rol de las ciudades como motores del desarrollo. En paralelo, su agenda internacional refuerza la lectura política: Bullrich busca capitalizar el discurso de gestión y seguridad como plataforma para disputar poder en el principal distrito del país.

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