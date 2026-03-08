Kast paralizó 43 decretos ambientales en sus primeros días de gobierno y Chile salió a las calles

firmó un oficio dirigido a la Contralora General para retirar del trámite de toma de razón más de 40 decretos supremos del Ministerio del Medio Ambiente

El gobierno reingresó al menos uno de los decretos retirados, el que protege a la ranita de Darwin, tras la presión de organizaciones científicas

El 22 de marzo, Día Mundial del Agua, miles de personas marcharon en Santiago, Valparaíso y Concepción bajo la consigna La naturaleza no merece este KASTigo

El 12 de marzo de 2026, el mismo día en que Kast asumió la presidencia, el Subsecretario de Medio Ambiente José Ignacio Vial Barros. Algunos de esos decretos habían tardado años en elaborarse, habían pasado por procesos de consulta indígena, participación ciudadana y aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.Entre los instrumentos detenidos figuran la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural, el plan de recuperación de la ranita de Darwin, la creación de seis áreas protegidas en la región de Atacama, los parques nacionales marinos Mar de Juan Fernández y Nazca-Desventuradas II, normas de emisión para termoeléctricas y fundiciones de cobre, normas de calidad del agua, planes de descontaminación y reglamentos vinculados a la estrategia climática del país. (R=Con la creación de esas áreas protegidas, el 54% de las aguas chilenas habría quedado bajo protección ambiental, posicionando a Chile entre los cinco países del mundo con mayor cobertura marina protegida.(R)El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, defendió la decisión argumentando que Chile carece de flexibilidad en la protección del medioambiente y que el objetivo es fortalecer la inversión. Citó como ejemplo situaciones en las que la presencia de árboles nativos traba la ejecución de obras de infraestructura.. El oficialismo presentó la medida como práctica habitual al inicio de una nueva gestión.. En la capital, la marcha recorrió cerca de un kilómetro por la Alameda hasta La Moneda, donde se registraron choques con la policía. Siete personas fueron detenidas. El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, declaró que las medidas del gobierno evidencian que no se ha comprendido que el desarrollo debe conjugarse con la protección del medio ambiente. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, instó a los manifestantes a movilizarse de forma pacífica, señalando que la manifestación es un derecho de la democracia.En paralelo a las marchas, 247 organizaciones socioambientales y sociedades científicas firmaron una carta de alerta en la que advierten que la suspensión de los decretos compromete la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades. Los ambientalistas señalan que no existe antecedente de un retiro masivo de decretos de este tipo al inicio de un gobierno, y que el riesgo concreto es que, una vez revisados, no sean reingresados. Un atlas mundial advirtió que Chile será el primer país de Sudamérica en quedarse sin agua para 2040. La decisión de Kast se produce en ese contexto y en el marco de un giro conservador regional que, en Chile, tiene en el medioambiente uno de sus primeros grandes campos de disputa.