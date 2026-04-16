09.05.2026 / INTERNACIONAL

Guyana defiende territorio del Esequibo ante Venezuela en La Haya

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) inició el lunes audiencias sobre el conflicto territorial entre Guyana y Venezuela por la región del Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo que representa dos tercios de la superficie total de Guyana.