Guyana defiende territorio del Esequibo ante Venezuela en La Haya

La Corte Internacional de Justicia de La Haya comenzó el lunes a examinar en profundidad el conflicto territorial entre Guyana y Venezuela por la región del Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados administrado por Georgetown desde hace más de un siglo pero reclamado por Caracas. El caso enfrenta la validez de una sentencia arbitral de 1899 contra los reclamos venezolanos que datan de la época colonial española.
"Esta causa reviste una importancia existencial para Guyana. Pone en juego más del 70% de nuestro territorio soberano", declaró Hugh Hilton Todd, ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, ante los jueces del tribunal con sede en los Países Bajos. "Para los guyaneses, la idea misma de que nuestro país sea desmembrado es una verdadera tragedia, porque nos veríamos privados de una vasta mayoría de nuestras tierras y de sus habitantes. Guyana no sería Guyana sin ellos", agregó el funcionario.
Qué está en disputa en el caso del Esequibo
El conflicto se centra en determinar si la sentencia arbitral del 3 de octubre de 1899 que estableció la frontera entre ambos países durante la época colonial británica es jurídicamente vinculante. Ese laudo, dictado por un tribunal en París, fijó los límites territoriales que Guyana defiende hasta hoy.
Venezuela, que participa en las audiencias pero no reconoce la competencia de la CIJ en este caso, invoca un acuerdo firmado en 1966 con el Reino Unido en Ginebra, poco antes de la independencia de Guyana. Caracas defiende al río Esequibo, ubicado mucho más al este que la frontera actual, como límite natural, tal como lo era en 1777 durante la colonización española.
Según Todd, las contestaciones venezolanas respecto a la sentencia de 1899 llegan "un siglo demasiado tarde para ser consideradas válidas en derecho internacional". Las audiencias se extenderán hasta el próximo domingo 11 de mayo, cuando Venezuela presentará sus argumentos en defensa de su reclamo territorial.
Por qué el petróleo escaló el conflicto
Las tensiones entre los dos países sudamericanos se agudizaron cuando la petrolera estadounidense ExxonMobil descubrió en 2015 importantes yacimientos de petróleo en aguas del Esequibo. Estos hallazgos le otorgaron a Guyana, un país de 800.000 habitantes, una de las reservas de petróleo crudo per cápita más elevadas del mundo, impulsando un fuerte crecimiento económico que lo convirtió en una de las economías de más rápido crecimiento a nivel global.
"Los designios de nuestro vecino más fuerte y más grande sobre nuestro territorio no solo amenazan nuestra paz y nuestra seguridad, sino que obstaculizan nuestro desarrollo", afirmó Todd ante la Corte, añadiendo que las inversiones extranjeras se han ralentizado debido a la situación. El descubrimiento petrolero transformó radicalmente la economía guyanesa y atrajo inversión internacional, lo que intensificó la presión venezolana sobre el territorio.
El contexto venezolano tras la captura de Maduro
El caso se desarrolla en un momento de profunda inestabilidad política en Venezuela. El expresidente Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026
por fuerzas especiales estadounidenses en una operación militar ordenada por el presidente Donald Trump, y actualmente enfrenta cargos por narcoterrorismo en Nueva York.
Desde entonces, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar el Ejecutivo venezolano. Rodríguez, quien anteriormente era la responsable del dossier del Esequibo ante la CIJ, ahora encabeza un gobierno interino que enfrenta presiones internas y externas.
El presidente reelecto de Guyana, Irfaan Ali, declaró en febrero que su país permanece en estado de alerta frente a "la amenaza" que representa Venezuela sobre el Esequibo, incluso después de la captura de Maduro. La inestabilidad política en Caracas no ha disminuido las tensiones territoriales entre ambos países.
Antecedentes jurídicos del caso
La CIJ, que sienta jurisprudencia sobre diferendos entre Estados, confirmó en 2020 su competencia en este caso tras audiencias preliminares, luego de que Guyana introdujera la demanda en 2018. A finales de 2023, el tribunal ordenó a Venezuela "abstenerse de emprender toda acción que modifique la situación prevaleciente en el territorio en litigio" antes de un referéndum venezolano sobre la creación de un nuevo estado federal, la "Guayana Esequiba", que incluiría el territorio contestado.
En mayo de 2025, la Corte reiteró esa orden e instó a Venezuela a "abstenerse de organizar elecciones, o de prepararse para organizar elecciones" en la región. Caracas rechazó categóricamente esa intimación y organizó por primera vez una votación para designar representantes del Esequibo, desafiando las órdenes del tribunal internacional.
Los repetidos llamados del depuesto presidente Maduro en favor de una anexión del territorio hicieron temer un conflicto armado en la región. Sin embargo, la actual administración venezolana no ha modificado sustancialmente su postura sobre el reclamo territorial.
Tensión diplomática por un broche
Una polémica diplomática estalló la semana pasada cuando Delcy Rodríguez, ahora presidenta interina de Venezuela, portó un broche dorado que representaba el mapa de su país incluyendo la región del Esequibo. El accesorio generó protestas formales de Guyana ante organismos internacionales, interpretándose como una provocación simbólica en medio del proceso judicial en La Haya.
Rodríguez, quien antes de asumir la presidencia provisional era la encargada del dossier del Esequibo en la CIJ, ha mantenido una postura firme respecto al reclamo venezolano sobre el territorio. La situación política interna de Venezuela
agrega incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones y el cumplimiento de las resoluciones del tribunal internacional.
¿Qué es la región del Esequibo y por qué es importante?
El Esequibo es un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados, equivalente a dos tercios de la superficie total de Guyana, administrado por ese país desde hace más de un siglo. Su importancia se multiplicó en 2015 cuando ExxonMobil descubrió importantes yacimientos petroleros que convirtieron a Guyana en uno de los países con mayores reservas per cápita del mundo.
¿Por qué Venezuela reclama este territorio?
Venezuela sostiene que el río Esequibo era la frontera natural desde 1777 durante la época colonial española, y considera que la sentencia arbitral de 1899 que estableció la frontera actual no es válida. Caracas invoca un acuerdo de 1966 firmado con el Reino Unido que preveía una negociación sobre los límites finales.
¿Qué poder tienen las decisiones de la Corte Internacional de Justicia?
La CIJ es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y sus fallos son vinculantes para los Estados que reconocen su jurisdicción. Sin embargo, Venezuela no reconoce la competencia del tribunal en este caso, aunque participa en las audiencias. El cumplimiento de las sentencias depende de la voluntad de los Estados y del Consejo de Seguridad de la ONU.