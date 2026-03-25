25.03.2026 / POLEMICA

Argentina votó en contra de condenar la trata de esclavos ante la ONU

La iniciativa, impulsada por una coalición de países africanos, caribeños y latinoamericanos, fue aprobada por una amplia mayoría de 123 votos afirmativos. Argentina rechazó la iniciativa acompañado por EEUU e Israel, y se registraron 52 abstenciones. El texto reconoce que el sistema esclavista constituyó una violación del derecho internacional que no prescribe.




En una decisión que generó polémica internacional y fuertes cuestionamientos en el plano local, el Gobierno argentino votó en contra de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que condena la trata transatlántica de africanos esclavizados como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia. La postura alineó al país con Estados Unidos e Israel y lo dejó en una posición de marcado aislamiento diplomático.

La resolución sostiene que la esclavitud racializada de africanos representó “la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad”, al considerar su magnitud, duración y carácter sistémico. También advierte que las estructuras económicas y sociales surgidas de ese proceso siguen condicionando el acceso al trabajo, la propiedad y el capital en numerosas sociedades contemporáneas.



El voto argentino generó sorpresa en ámbitos diplomáticos y en organizaciones de derechos humanos, que interpretaron la decisión como un giro en la política exterior del país. En medio de un escenario internacional atravesado por conflictos geopolíticos y tensiones económicas, la postura oficial reavivó el debate sobre el alineamiento del Gobierno en foros multilaterales.

El episodio vuelve a poner en discusión el lugar de la Argentina en el tablero global y su tradición histórica en materia de derechos humanos. Mientras la comunidad internacional busca consolidar consensos frente a las heridas del pasado, la decisión de la gestión libertaria abre interrogantes sobre el rumbo diplomático y el impacto político de sus definiciones.

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