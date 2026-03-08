Martín Astarita: Todos los golpes de Estado en Argentina se justificaron por la lucha contra la corrupción

la propia Junta Militar, el 24 de marzo de 1976, declaró que sus dos enemigos principales eran, por un lado, los subversivos y por el otro lado, los corruptos

desde el mismo 24 de marzo hay una enorme cantidad de medidas, de decisiones, de acciones de lógica gubernamental que están orientadas a combatir lo que ellos entendían como lucha contra la corrupción

Ahí se genera, entre sectores civiles y militares, un consenso muy amplio en torno a que el peronismo es corrupto y además fomenta la subversión

ya en la etapa previa al golpe, hay toda una serie de intelectuales liberal-conservadores y otras figuras civiles - como empresarios, cámaras empresarias, dirigentes políticos y demás - que empiezan a construir un consenso en torno a que en la Argentina los dos grandes problemas son la corrupción y la subversión

Ahí hay una vocación refundacional de la dictadura, que en otros planos como el económico y el social ya se ha mostrado

la convocatoria estaba precedida por la aclaración de que solamente iban a estar excluidos de ese diálogo los subversivos y los corruptos. Y por los corruptos, básicamente, entendía al peronismo

a través de la campaña anticorrupción, uno puede observar que hay una vocación refundacional también en el plano político

Martín Astarita es politólogo y coordinador del Centro de Estudios sobre Corrupción, Integridad y Transparencia (CECIT) de FLACSO. Su trabajo se enfoca en el estudio histórico y político de la corrupción, con especial atención a su uso como herramienta de poder.En su libro Corrupción y dictadura. Acusar, perseguir, disciplinar , analiza un aspecto poco explorado del régimen militar iniciado en 1976: la campaña anticorrupción desplegada por la Junta Militar como mecanismo de persecución política y construcción del enemigo interno.En esta entrevista con, Astarita reconstruye cómo esa narrativa operó para criminalizar al peronismo, qué vínculos tiene con tradiciones liberal-conservadoras en la Argentina y por qué la lucha contra la corrupción ha sido, históricamente, un argumento recurrente para justificar golpes de Estado.El argumento principal del libro es que la última dictadura militar, en paralelo a lo que ellos llamaron la “guerra contra la subversión”, también ejecutó una “campaña anticorrupción”, por medio de la cual criminalizó a una enorme cantidad de dirigentes políticos, sociales, gremiales y empresariales. Esta campaña anticorrupción no fue estudiada, la atención de los investigadores en estos últimos 50 años estuvo centrada, muy lógicamente, en estudiar sobre todo el plano de la violencia y el terrorismo de Estado. Lo que trato de hacer es darle importancia a lo que hizo la dictadura en materia de lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta que. Eso me llamó la atención porque los ponía al mismo nivel de importancia.Esto no fue, como se lo interpretó muchas veces, una impostura de la dictadura que venía a decir que luchaba contra la corrupción y no hizo nada, solamente fueron palabras. Por el contrario, uno observa que. Vengo trabajando hace mucho tiempo la cuestión de la corrupción y parto de la idea de que es un concepto muy amplio, cuyo significado varía a lo largo del tiempo y no tiene una única manera de interpretarse. Y eso me habilita a estudiar históricamente los distintos significados que tiene la corrupción a lo largo del tiempo.Claro, el libro se organiza básicamente en tres tiempos. El primero corresponde a los antecedentes de la campaña anticorrupción que ocurre entre 1974 y 1976, durante el gobierno de Isabel Perón. Esa etapa está precedida por una serie de escándalos en los que figuras prominentes del peronismo son acusadas de estar involucradas en causas de corrupción.. Y eso yo creo que es uno de los elementos decisivos que conducen al golpe. El segundo momento se inicia el 24 de marzo de 1976 con el desarrollo de la campaña anticorrupción ejecutada por la Junta Militar. Y, hacia el final del período, cuando la dictadura ya enfrenta una crisis de legitimidad, utiliza la campaña anticorrupción como prenda de cambio para lograr ventajas tácticas en un marco general de una fuerte crisis de legitimidad.En un primer momento los toma como dos enemigos distintos. Con prioridad en el combate, pero distintos. Pero luego esas dos figuras se equiparan e incluso se fusionan. Esto es interesante porque. Y que en realidad esos dos problemas son la expresión de una decadencia que atraviesa a la Argentina desde hace varias décadas, fundamentalmente desde la aparición del peronismo. Entonces ya desde el año ´74, ´75, aparece un consenso muy amplio entre sectores civiles y militares en torno a la necesidad de un cambio refundacional que tenía que operar en la sociedad argentina.Es una campaña muy ambiciosa en todo el país que criminaliza a una enorme cantidad de dirigentes políticos, sociales, gremiales, empresariales, gobernadores. Todos, como patrón en común, tenían su ligazón con el peronismo.. A través de la campaña anticorrupción, que se conecta en muchos puntos con la guerra contra la subversión, esa vocación refundacional también se plasma en la criminalización masiva de los dirigentes políticos, sociales y gremiales. Hay un aspecto importante que hay que tener en cuenta, que es que la dictadura, desde el año ´77, es decir, bajo la primera presidencia de (Jorge Rafael) Videla, impulsó una serie de diálogos políticos con referentes políticos sociales de la época.Eso lo hacía pensando en que, derrotada ya la subversión, había que empezar a pensar formas de salida hacia un camino de restauración de la democracia. Lo que encuentro en el libro es que, desde el primer diálogo en el año ´77 y hasta el año ´81, el actor sistemáticamente excluido fue el peronismo. Ahí hay mensajes muy claros. Por ejemplo, cada vez que Videla convocaba a un diálogo político,. Cuya dirigencia, hay que recordar, estaba encarcelada en su mayoría por causas de corrupción.Asume (Roberto) Viola en un contexto de crisis económica, una crisis política interna dentro de la Junta Militar y demás. Entonces, lo que se propone un poco es oxigenar el Proceso de Reorganización Nacional y ahí tiene varias iniciativas. Una de ellas es retomar los diálogos políticos, pero en este caso anuncia que va a aceptar al peronismo como un actor válido para participar de estos diálogos. Y se encuentra con una férrea oposición de los sectores más duros dentro de las Fuerzas Armadas, (Leopoldo Fortunato) Galtieri entre ellos, que después va a ser presidente. Además, ya en ese momento se había conformado la Multipartidaria, los partidos tenían juego e iniciativa propia.Se frustra de alguna manera. Cuando anuncia que va a incorporar el peronismo, Viola dice “acá no hay un cambio de filosofía del Proceso sino un cambio de metodología”. Y el sector más duro le contesta que no, que ese es un cambio radical de la filosofía del Proceso y que hay que volver a las bases mismas tal cual fueron estipuladas en el ´76. Con lo cual el peronismo queda nuevamente descartado de esa mesa de diálogo. Entonces, me parece que ahí,. Hay una idea muy permanente, muy férrea en la dictadura militar que es no tener ningún diálogo con aquellos a los que señala como responsables de la crisis y a los que identifica con el peronismo. También es interesante señalar que Videla, Viola, son muy críticos de la experiencia golpista anterior, la Revolución Argentina.

"En la etapa previa al golpe hay toda una serie de intelectuales liberal-conservadores que empiezan a construir un consenso en torno a que en la Argentina los dos grandes problemas son la corrupción y la subversión

Martín Astarita"

esta idea del peronismo corrupto aparece no solamente en la etapa previa al golpe, sino que los propios actores de la época lo conectan con la experiencia del “peronismo corrupto” de 1955.

La dictadura está obsesionada con recuperar ese dinero y quedarselo

a lo largo del siglo XX todos los golpes de Estado en la Argentina fueron justificados con el argumento de la lucha contra la corrupción: en 1930, en 1955 y en 1976

Otra hipótesis es que tanto Milei como Macri de alguna manera se presentaron en su momento como outsiders, por fuera del sistema político y que vienen a combatir toda la corrupción que corroe el sistema político

Hacia el final del Proceso se vuelve un efecto boomerang, cuando los propios funcionarios son acusados por causas de corrupción

Lo que digo no es que la dictadura luchó contra la corrupción sino que se propuso enfrentar lo que ellos entendían como corrupción que era el peronismo