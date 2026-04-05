Marcos Schiavi: Hay que ir al pasado a buscar la raíz de un programa nuevo

Desde la identidad del peronismo kirchnerista, buscamos construir una emisión

Tratar de salir de la lógica y del código político que lleva a las redes sociales, más cortoplacista, más violento, en algún punto

Esa circulación de información y de ideas se hace con más buena fe, en el sentido de que vos tenés un texto para discutir conmigo

cómo vincularnos desde el peronismo, desde el kirchnerismo, con una clase dominante que prefiere cualquier otra cosa antes que un candidato nuestro

¿qué hay en común entre un repartidor de Rappi y un delegado de la UOM? Hay mucho y eso es lo que hay que buscar

buscar la representación de algo más grande que los afiliados, conectar con una gran mayoría que hoy no tiene posibilidad de afiliarse

lo que nosotros tenemos es una crisis soberana, una crisis de la capacidad de los argentinos y las argentinas de gobernar el territorio de nuestro país, de gobernarnos a nosotros mismos

Perón condujo fuerzas ya liberadas, corriendo

Argentina no está sola en el mundo, no somos una isla de excepcionalidad en donde lo que pasa acá no pasa en otros lugares

En esas irrupciones, lo que vamos a buscar es lo que tiene de vigente y lo que hay que buscar de nuevo en eso

esas identidades y esas irrupciones que vamos a buscar en el pasado tienen que ver con construir una línea genealógica que nos lleve a un programa futuro

La idea de comenzar todo de nuevo lo que hace es descafeinar a un peronismo que está lleno de adjetivos: peronismo kirchnerista, peronismo del Conurbano, peronismo feminista

Los gobiernos de Néstor y Cristina reconstruyeron dos cosas: el peronismo y el Estado nacional

Entonces, la pregunta que que abre la crisis democrática en Argentina es: ¿para qué sirve votar si finalmente después las decisiones se toman en otro lado?

Reconstruir el Estado nacional sin propósito nos va a llevar a los mismos problemas que tuvimos en el gobierno anterior

Un regreso significa que vos te vinculás con una historia y esa historia es la que hace que una promesa no sea vacía

Hoy lo que tenemos es un claro reflujo: cada vez hay menos gente participando y sintiendose parte

más allá de la idea de que “no existe alternativa” - claro que tenemos una alternativa - tenemos que romper cierta lógica de un destino manifiesto del capitalismo vernáculo.