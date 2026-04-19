Luis Ignacio García: Este carácter fake del fascismo contemporáneo es lo que hace a su peligrosidad

Hablo de fascismo cosplay inspirado por las propias prácticas cosplayer de personajes destacados del gobierno, incluido propio Presidente de la Nación

Creo que los fascismos contemporáneos son una renovación de los fascismos clásicos en la dirección de hacerse de alguna manera legibles, visibles y viralizables en contextos de circulación de la palabra muy distintos a aquellos de los fascismos clásicos

La astucia del fascismo contemporáneo es saber prosperar, es saber medrar en contextos de post verdad

Mi hipótesis es que al hacer y no hacer el saludo nazi a la vez, estaba haciendo el saludo nazi del siglo XXI

En particular me refiero a un gesto que ha estado bastante presente pero que no siempre se ha nombrado lo suficiente. El gesto, un poco reactivo, de aquellos que han considerado desde el propio campo popular que las ambiciones que nosotros habríamos llevado adelante en las últimas décadas, desde nuestra postdictadura, son pretensiones que de alguna manera iban más allá del tipo de reclamos populares que nos habrían vinculado con esas efectivas demandas de nuestro pueblo

Luis Ignacio García trabaja en las fronteras entre estética, filosofía política y teoría crítica. Doctor en Filosofía, docente de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET, analiza las relaciones entre arte, memoria y política en las postdictaduras latinoamericanas, y en los últimos años se concentró en fenómenos como los discursos de odio, las ultraderechas y la transformación tecnológica de la vida pública.Su nuevo libro, Fascismo cosplay, crónicas del desconcierto en el laboratorio argentino , editado por, nació a partir de textos publicados originalmente en Instagram. Lejos del ensayo académico tradicional, el libro mezcla reflexión filosófica, análisis político y observación cultural para pensar el presente argentino como un laboratorio donde conviven posverdad, ironía digital, crisis de representación y nuevas formas de autoritarismo.En esta entrevista con, García reflexiona sobre el carácter fake de las nuevas formas de fascismo, la pandemia como acelerador histórico, los límites del debate sobre discursos de odio y las dificultades para interpretar el nuevo clima de época.. En 2019, cuando todavía era un panelista exitoso de los medios, ejerció su propio cosplay representando a este personaje llamado el general Ancap, que provenía de una de estas tierras libertarias llamada Liberland, para traer algo así como el evangelio del anarcocapitalismo a nuestro país. Por otra parte, lo presentaba en una convención de cómics y de cultura pop. Esta doble dimensión de su apuesta como panelista después se explotó políticamente. Por un lado, un conjunto de ideas políticas libertarias, ligadas a la ausencia de Estado, y estos experimentos post soberanos de territorios sin impuestos, sin bancos centrales, como es el caso de Liberland. O buena parte de esos proyectos que financian estos institutos de Peter Thiel y otros que andan con las mismas ideas a nivel global. Por otro lado, esta astucia para manejarse con la lógica de una cultura de redes, una cultura pop, juvenil, que le permite oscilar entre estos dos registros. Traer una nueva idea política en un marco, en un contexto y en una forma muy adecuada a la comunicación de este tiempo y sobre todo a la comunicación de jóvenes. Esa inspiración me sirvió para traer estos dos términos que a lo largo del libro funcionan de distintos modos.Por un lado, el fascismo nombra la mayor tragedia política del siglo XX; por el otro, el cosplay nombra esta práctica un poco frívola y banal de la cultura pop contemporánea.. Esto genera además una suerte de dificultad especial para la tarea de la crítica.Porque la crítica, a la hora de diagnosticar fascismo, va a la busca de verdades únicas, de partidos únicos, de esos esencialismos que nos acostumbramos a estudiar a fines del siglo XX. ¿Cómo criticó el pensamiento a los totalitarismos de principios del siglo? Como un pensamiento de la verdad única.. Una manera de nombrar esa simbiosis extraña es la de fascismo cosplay, evocando por otra parte una práctica que ellos mismos ejercieron y que, de hecho, Milei, cuando lanza sus cuentas en inglés , recupera la figura del general Ancap y lo convierte en una especie de superhéroe de dibujito. En un gesto un poco infantilizante de su comunicación. Muestra que él mantiene viva esta idea de lo cosplay en relación a su propia figura. En realidad, uno podría asociar eso a otros fenómenos globales, como fue sobre todo el momento de la asunción de Trump en Estados Unidos, en donde tuvimos, por ejemplo, el famoso saludo nazi de Elon Musk. Que era un saludo nazi pero que no era un saludo nazi.. Cuando Trump, con (Zohran) Mamdani al lado, ante una pregunta de una periodista sobre si considera a Trump fascista, el propio Trump le dice "deciles que soy fascista". Esta capacidad de reírse de sí mismos parece que baja la peligrosidad y que los convierte en una suerte de fascismo fake inofensivo. Mi hipótesis es, por el contrario, que este carácter fake del fascismo contemporáneo es lo que hace a su peligrosidad y su capacidad de desplazar los límites de lo decible bajo la forma del consumo irónico en un tiempo en donde parece que cualquier cosa puede ser dicha.No propongo esa figura conceptual desde la asepsia de una suerte de sociología política tradicional. Incluso la noción de fascismo cosplay no pretendo que tenga el carácter analítico de un instrumento epistemológico. Del mismo modo que el concepto de progresismo antiprogresista no deja de tener un contenido un poco irónico, con ciertos dilemas que nos cuestan pensar en el presente. Busca nombrar algunas de las caras que desde el campo popular, democrático, hemos tenido para enfrentar a estas nuevas derechas.. Y que, por lo tanto, nos fueron distanciando de ese pulso popular. Enfocándonos en un conjunto de demandas sectoriales, de demandas de nicho, de demandas de minoría, que nos habrían hecho descuidar los grandes problemas sociales que finalmente redundan en los problemas económicos y ya. Dicho en términos coloquiales, es la teoría de “nos pasamos tres pueblos”.

"Al hacer y no hacer el saludo nazi a la vez, Elon Musk estaba haciendo el saludo nazi del siglo XXI".

Luis Ignacio García

lo que se está planteando es una peligrosa coincidencia con el diagnóstico que la derecha está haciendo de nuestra crisis.

Una buena parte de la búsqueda del libro es romper con esta tendencia de cierto progresismo en proceso de autocrítica, de asimilar su propia autocrítica a la crítica que la derecha está haciendo de nosotros

Es un error gravísimo, que no solamente yerra respecto de cuáles son las causas de las miserias del presente, sino que encima nos despoja de la historicidad de nuestras propias luchas

Esa expresión retrata, de una manera un poco ágil y fácil de comprender, esta sospecha de que planteamos demandas que nos iban desconectando de las demandas populares efectivas. Y uno diría: bueno, estamos de acuerdo con el gesto de autocrítica dentro del progresismo. Pero ¿de qué se está hablando cuando se habla de ese desacople respecto de las demandas populares? Y cuando, como ejemplo de ese desacople, empieza a aparecer lo más destacado de las militancias y de las discusiones teóricas de las últimas décadas (llámese feminismo, llámese ambientalismo, llámese las distintas luchas de los pueblos originarios),Que la izquierda, el progresismo, devino woke.. Es decir, afirmar que nuestras luchas se convirtieron en luchas de minorías. Me resulta indignante que dentro del propio campo popular se pueda decir, por ejemplo, que el feminismo es una lucha de minorías. Lo cual significa decir algo así como que el feminismo no tiene nada universal, nada que decir sobre las luchas del presente. Yo creo que precisamente el feminismo argentino, por ejemplo, es un feminismo que siempre estuvo discutiendo las dificultades y las formas de dominación del capitalismo financiero. Y pensar el feminismo era pensar la deuda. No era pensar un problema de mujeres, no sé quién piensa esto, yo creo que nadie. Sin embargo, se cae bajo este discurso en donde la autocrítica del progresismo no es tanto criticar la tibieza con la que los progresistas de alguna manera enarbolamos nuestras banderas, sino nuestras banderas en cuanto tales. Entonces, la idea de nos pasamos tres pueblos termina siendo una suerte de justificación de ese tránsito a lo que yo un poco provocadamente creo, sugiero en el libro, en términos de una izquierda trumpista.Aprovechar cierto clima de época, de depuración de los contenidos progresistas de las luchas, para sintonizar con un tipo de circulación de discurso que parece privilegiar y favorecer a aquellos que vuelven sobre la agenda conservadora de la derecha en términos morales, en términos sociales, etc. Buena parte del fenómeno de cierto resurgimiento de un peronismo doctrinario y conservador, en buena parte de los canales de streaming justamente orientados a la juventud, que cometen ese error.. Luchas que, desde el final de la dictadura hasta el presente, fueron justamente enriqueciendo las luchas sociales con todo esto que viene a intentar ser revertido esos tres pueblos que nos habíamos pasado: el pueblo de los derechos humanos, el pueblo de los feminismos, el pueblo de los ambientalismos. Me parece que eso implica una regresión enorme en nuestras batallas sociales, políticas y discursivas. Y nos despoja de la historicidad de nuestras propias prácticas militantes.En el libro un poco se diagnostica cierto carácter fallido del debate sobre discursos de odio, que sin embargo yo reivindico. La antesala de este trabajo fue tratar de pensar qué eran estas formas de descomposición del habla pública que se diagnosticaron en estos términos: disrupción de los discursos de odio. Fue la primera y más temprana manera de diagnosticar la progresiva infiltración del repertorio neofascista en el discurso público. Y en ese sentido creo que, para decir algo, entre la pandemia y el atentado a Cristina Fernández en el 2022, fue la época en la que empezamos a enfrentarnos a este tipo de enrarecimiento del discurso público: antivacunas, terraplanismo, violencia de las marchas contra el aislamiento preventiva. Fueron empezando a ejercer esta desinhibición del habla pública que la figura de Milei, La Libertad Avanza y su triunfo electoral terminaron de sancionar. Pero los primeros signos bien notorios de estos fenómenos claramente se comenzaron a desatar en el contexto de la pandemia . Era algo que ya se venía discutiendo, tematizando, pero de alguna manera como discusión pública se empieza a difundir con la pandemia y con este tipo de discursos que comienzan a desinhibirse en esos tiempos. Yo tiendo a poner la bisagra en el atentado contra Cristina.

"Esta capacidad de reírse de sí mismos parece que baja la peligrosidad y que los convierte en una suerte de fascismo fake inofensivo".

Luis Ignacio García

Cuando la crítica a los discursos de odio se convierte en discurso de Estado, comienza a participar de aquello mismo que los discursos de odio, como diagnóstico, venían a criticar

lo que venía a reponer es la idea de un lugar impoluto de enunciación, que era exactamente lo que el momento plebeyo del discurso mileísta capturaba tan bien

Pero había algo fallido que era señalar al discurso del odio como siempre el discurso del otro.

Tuvo que ver con varias cuestiones pero, fundamentalmente con la inmersión de toda nuestra vida en una suerte de digitalización masiva de la experiencia

Y yo creo que una de las tareas fundamentales para el campo democrático hoy es pensar por qué y cómo la efectiva desjerarquización de los discursos que implicaron las redes sociales no fue una desjerarquización potenciadora de lo democrático

pareciera que todos los parámetros de la vida común pueden estallar con tal de que esté contenida la inflación

Yo creo que lo que hay que hacer es apaciguar la sensibilidad apocalíptica. Acá no hay ningún apocalipsis. Acá hay maneras de modular formas de la crisis, que son crisis siempre políticas, y por lo tanto son políticas la posibilidad de frenarlas o de direccionarlas en otro sentido

yo creo que se dibuja en el porvenir una pregunta fundamental en torno a cómo vamos a zanjar esta suerte de competencia entre soberanía y tecnología en relación con las formas de gobernanza del futuro

creo que la moneda está en el aire y va a depender de nosotros de qué lado vaya a caer.