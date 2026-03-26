28.03.2026 / El Pentágono acusado de crímenes de guerra

Ex funcionario del Pentágono acusó al ministro de Defensa norteamericano de haber ordenado crímenes de guerra en Irán

Las acusaciones de un ex alto funcionario del Pentágono exponen un posible desmantelamiento de los controles internos antes de la guerra con Irán. La orden de operar “sin cuartel” y el ataque a una escuela con decenas de víctimas civiles reavivan el debate sobre crímenes de guerra.