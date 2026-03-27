27.03.2026 / COMPLICADO

Avanza la causa por los viajes de Adorni: allanaron la empresa que operó los vuelos

La Justicia federal ordenó operativos en una compañía de taxis aéreos, con el fin de obtener documentación sobre los traslados en avión privado utilizados por Manuel Adorni. La investigación busca determinar quién financió los viajes y si existieron irregularidades.




El juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de allanamientos en el marco de la investigación por los vuelos privados utilizados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, medidas que se concretaron en la empresa Alpha Centauri S.A. con el objetivo de reunir información clave sobre los traslados realizados durante el feriado de Carnaval y esclarecer quién financió los viajes y bajo qué modalidad se contrataron. 

Los procedimientos fueron ejecutados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) entre miércoles y jueves, a partir de un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien requirió documentación contable, comercial y bancaria vinculada a los vuelos que partieron desde Buenos Aires con destino a Punta del Este.

La causa se centra en determinar si los traslados, realizados junto al periodista Marcelo Grandio, fueron pagados con fondos privados o si existió algún tipo de beneficio indebido, en un expediente que analiza posibles delitos como malversación de caudales públicos o recepción de dádivas por parte de un funcionario.

En ese marco, la misma fuerza realizó además un allanamiento en los estudios de la TV Pública con el fin de secuestrar documentación vinculada a los contratos que Grandio mantiene con la señal estatal, una medida orientada a determinar si existieron inconsistencias en su relación laboral o posibles beneficios cruzados vinculados al financiamiento del vuelo.

La medida se produjo luego de la declaración testimonial del piloto que operó el traslado en un avión Honda Jet matrícula LV-HWA, quien aseguró ante la Justicia que el costo del viaje habría sido abonado por el periodista, lo que abrió una nueva línea de investigación para establecer si el pago pudo constituir una dádiva a favor del entonces vocero presidencial.

SE COMPLICA LA SITUACIÓN DE ADORNI 

En paralelo, la investigación se amplió para revisar otros viajes y operaciones aéreas que podrían estar relacionados, por lo que el juzgado solicitó registros de facturación, contratos y movimientos financieros asociados a la operatoria de la empresa involucrada.

Fuentes del expediente señalaron que en las últimas semanas se incorporaron nuevos testimonios y elementos de prueba que buscan esclarecer las contradicciones surgidas en torno al origen de los fondos utilizados para costear los traslados, lo que podría modificar la situación procesal del funcionario.

El avance de las medidas judiciales se produce en un contexto de creciente exposición pública del caso, que pone bajo análisis el uso de vuelos privados por parte de funcionarios del Gobierno y las relaciones con terceros que habrían participado en la organización y financiamiento de esos viajes.

Lo más leído

1

Alarmante: a causa del hambre, el Servicio Penitenciario abriría un comedor para su propio personal

2

Bronca en el Gobierno con Santiago Oría ante el fracaso del video negacionista por el 24M

3

Cuentas pendientes a 50 años del golpe: las cifras de la Justicia que el negacionismo oficial intenta invisibilizar

4

Un drone de 30.000 dólares contra un interceptor de 4 millones: la aritmética que está definiendo la guerra entre Irán y Estados Unidos

5

Pakistán bombardeó Kabul por primera vez en la historia y declaró la "guerra abierta" contra el gobierno talibán

Más notas de este tema

Santilli viajó a Mendoza y defendió la reforma de la Ley de Glaciares

27/03/2026 - AGENDA FEDERAL

Santilli viajó a Mendoza y defendió la reforma de la Ley de Glaciares

Gran Hermano y discriminación: participante ex futbolista dijo que corre si ve a un "marrón" y lo haría echar de un hotel

27/03/2026 - Segunda vez en el mismo ciclo

Gran Hermano y discriminación: participante ex futbolista dijo que corre si ve a un "marrón" y lo haría echar de un hotel

Tras una nueva declaración de Maduro en los tribunales de Nueva York, el juez se negó a desestimar el caso

27/03/2026 - INTERNACIONAL

Tras una nueva declaración de Maduro en los tribunales de Nueva York, el juez se negó a desestimar el caso

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.