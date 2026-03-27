Avanza la causa por los viajes de Adorni: allanaron la empresa que operó los vuelos

El juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de allanamientos en el marco de la investigación por los vuelos privados utilizados por el jefe de Gabinete,, medidas que se concretaron en la empresa. con el objetivo de reunir información clave sobre los traslados realizados durante el feriado de Carnaval y esclarecer quién financió los viajes y bajo qué modalidad se contrataron.Los procedimientos fueron ejecutados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) entre miércoles y jueves, a partir de un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien requirió documentación contable, comercial y bancaria vinculada a los vuelos que partieron desde Buenos Aires con destino a Punta del Este.La causa se centra en determinar si los traslados, realizados junto al periodista, fueron pagados con fondos privados o si existió algún tipo de beneficio indebido, en un expediente que analiza posibles delitos como malversación de caudales públicos o recepción de dádivas por parte de un funcionario.En ese marco, la misma fuerza realizó además un, una medida orientada a determinar si existieron inconsistencias en su relación laboral o posibles beneficios cruzados vinculados al financiamiento del vuelo.La medida se produjo luego de la declaración testimonial del piloto que operó el traslado en un avión Honda Jet matrícula LV-HWA,, lo que abrió una nueva línea de investigación para establecer si el pago pudo constituir una dádiva a favor del entonces vocero presidencial.SE COMPLICA LA SITUACIÓN DE ADORNIFuentes del expediente señalaron que en las últimas semanas se incorporaron nuevos testimonios y elementos de prueba que buscan esclarecer las contradicciones surgidas en torno al origen de los fondos utilizados para costear los traslados, lo que podría modificar la situación procesal del funcionario.El avance de las medidas judiciales se produce en un contexto de creciente exposición pública del caso, que pone bajo análisis el uso de vuelos privados por parte de funcionarios del Gobierno y las relaciones con terceros que habrían participado en la organización y financiamiento de esos viajes.