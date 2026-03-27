Tras reunirse con 60 intendentes para avanzar sobre la retención de fondos de Nación, Axel Kicillof viaja a Uruguay

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunió a más de 60 intendentes en La Plata para anunciar una nueva demanda contra el Estado nacional por el recorte de fondos del Pacto Fiscal. En ese marco, el mandatario prometió distribuir entre los municipios el 16% de los recursos que logre recuperar a través de los reclamos judiciales elevados ante la Corte Suprema de Justicia.Para acceder a este beneficio, los jefes comunales deberán lograr la adhesión de sus concejos deliberantes al Fondo de Recupero previsto en el Presupuesto provincial. Al respecto, Kicillof detalló: "A pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables, convocamos a los intendentes a adherir a una normativa que nos permita coparticipar lo recaudado en el Fondo de Recupero de las Deudas del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires".El dirigente aclaró que el dinero destinado a los docentes quedará excluido del eventual reparto de los fondos. "En este momento tenemos siete denuncias en la Corte Suprema, de las cuales solo se excluirá lo que corresponda al FONID, que es un derecho de los trabajadores de la educación", puntualizó. La próxima audiencia con las autoridades nacionales por la deuda previsional de ANSES ocurrirá el 21 de abril. Durante su exposición, el titular del Ejecutivo provincial apuntó contra la gestión de Javier Milei. Frente a una audiencia compuesta por dirigentes peronistas y radicales, el mandatario denunció un "intento deliberado" del Presidente por "transferir la crisis a provincias y municipios" a través de sus medidas económicas.En esa misma línea, el gobernador responsabilizó a la Casa Rosada por el contexto actual de los distritos. "El resultado es concluyente: con menos recursos tenemos que dar respuestas a necesidades que crecen a medida que el Gobierno nacional deserta de sus funciones y la situación económica se deteriora", manifestó. Así, Kicillof garantizó el pago del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, con un primer desembolso programado para el 30 de abril. La cumbre contó con la participación de 62 de los 135 jefes comunales, de diversas fuerzas políticas, frente a la ausencia casi total de los representantes del PRO en el encuentro. La delegación de la Unión Cívica Radical entregó un documento con reclamos puntuales al Ejecutivo.Por otra parte, el gobernador bonaerense viajará a Uruguay este viernes para reunirse con el presidente local Yamandú Orsi. La actividad cobra relevancia en medio de la prematura campaña del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) por posicionar al nuevo titular del PJ provincial para el 2027, tanto con recorridas en el interior del país como con encuentros con representantes extranjeros. El encuentro se llevará a cabo en Montevideo y se enmarca en la estrategia del kicillofismo para afianzar los vínculos entre el mandatario bonaerense y la izquierda regional, que tiene entre sus principales referentes a los presidentes Luiz Inácio “Lula” Da Silva, de Brasil, y Claudia Sheinbaum, de México. El MDF busca anotar a Kicillof en esa lista el año que viene.De hecho, en esa clave se produjo en las últimas horas un significativo encuentro entre el Gobernador y el embajador de Italia Fabrizio Nicoletti. La cita, que tuvo lugar en la Provincia, persiguió los objetivos de “continuar impulsando la cooperación bilateral y analizar el complejo escenario global, la situación en Europa y la coyuntura argentina”, según escribió el propio mandatario bonaerense. "Fortalecer los vínculos internacionales es fundamental para promover el desarrollo de nuestra Provincia”, cerró Kicillof en el mensaje difundido este lunes en sus redes sociales.