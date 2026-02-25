Abril arranca con aumentos en transporte, prepagas, alquileres y servicios

Los gobiernos nacional y provinciales confirmaron nuevos cuadros tarifarios y actualizaciones de precios que comenzarán a regir desde el inicio de abril, medidas que impactarán en gastos cotidianos como el transporte público, la salud privada y los servicios básicos, mientras las autoridades sostienen que los ajustes responden a la evolución de los índices de precios y a los esquemas de actualización vigentes.
TRANSPORTE
En el caso del transporte público, la provincia de Buenos Aires aplicará una actualización basada en la fórmula IPC de febrero más un 2% adicional, lo que llevará el boleto mínimo de colectivos con SUBE registrada de $832,57 a $873,37, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires también se dispusieron nuevos valores para las distintas secciones de recorrido.
Con SUBE registrada
El boleto mínimo de 0 a 3 km: $873,37
Tramo de 3 a 6 km: $972,93
Recorrido de 6 a 12 km: $1.047,14
Recorrido de 12 a 27 km: $1.122,90
Más de 27 km: $1.197,39
Sin SUBE registrada
El boleto mínimo hasta 3 km: $1.388,66
Recorrido de 3 a 6 km: $1.546,95
Recorrido de 6 a 12 km: $1.664,96
Tramo de 12 a 27 km: $1.785,42
Más de 27 km: $1.903,85
ALQUILERES
En paralelo, los alquileres que aún se rigen por la derogada Ley de Alquileres tendrán en abril un ajuste del 33,3% según el Índice de Contratos de Locación, mientras que los contratos firmados bajo el esquema de actualización “Casa Propia” registrarán variaciones menores.
MEDICINA PREPAGA
Por su parte, las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que las cuotas subirán hasta un 2,9% en abril y que los aumentos también alcanzarán a los copagos, en una actualización que replica el dato de inflación de febrero y que podrá ser consultada por los usuarios a través de la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud.
SERVICIOS
En cuanto a los servicios públicos, las facturas de electricidad reflejarán subas que pueden alcanzar hasta el 17% según el nivel de consumo y la categoría del usuario. En el área de Edesur
, los hogares de altos ingresos afrontarán un cargo fijo de $1.393,73 y un cargo variable de $115,29 por kWh para consumos de hasta 150 kWh, mientras que para un consumo de 400 kWh el cargo fijo ascenderá a $2.925,47 y el variable a $115,74.
En el caso de los usuarios con subsidios, el cargo variable de Edesur se reduce a $44,46 siempre que no se supere el consumo base, mientras que clubes de barrio y entidades sin fines de lucro mantendrán ese mismo esquema.
En Edenor
, los usuarios de mayores ingresos deberán abonar un cargo fijo de $1.414,93 y un variable de $115,28 por kWh hasta los 150 kWh, que pasa a un fijo de $3.017,82 y $115,79 por kWh para consumos de 400 kWh, mientras que los hogares subsidiados mantienen el cargo fijo pero acceden a un valor variable reducido de $44,29 hasta los 300 kWh.
Por su parte, AySA
continuará en abril con su mecanismo de actualización mensual con un tope del 4%, aprobado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento, que ajusta las tarifas según la evolución de salarios, precios mayoristas e inflación.