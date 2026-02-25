Abril arranca con aumentos en transporte, prepagas, alquileres y servicios

Los gobiernos nacional y provinciales confirmaron nuevos cuadros tarifarios y actualizaciones de precios que comenzarán a regir desde el inicio de abril, medidas que impactarán en gastos cotidianos como el transporte público, la salud privada y los servicios básicos, mientras las autoridades sostienen que los ajustes responden a la evolución de los índices de precios y a los esquemas de actualización vigentes.En el caso del transporte público, la provincia de Buenos Aires aplicará una actualización basada en la fórmula IPC de febrero más un 2% adicional, lo que llevará el boleto mínimo de colectivos con SUBE registrada de $832,57 a $873,37, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires también se dispusieron nuevos valores para las distintas secciones de recorrido.El boleto mínimo de 0 a 3 km: $873,37Tramo de 3 a 6 km: $972,93Recorrido de 6 a 12 km: $1.047,14Recorrido de 12 a 27 km: $1.122,90Más de 27 km: $1.197,39El boleto mínimo hasta 3 km: $1.388,66Recorrido de 3 a 6 km: $1.546,95Recorrido de 6 a 12 km: $1.664,96Tramo de 12 a 27 km: $1.785,42Más de 27 km: $1.903,85En paralelo, los alquileres que aún se rigen por la derogada Ley de Alquileres tendrán en abril un ajuste del 33,3% según el Índice de Contratos de Locación, mientras que los contratos firmados bajo el esquema de actualización “Casa Propia” registrarán variaciones menores.Por su parte, las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que las cuotas subirán hasta un 2,9% en abril y que los aumentos también alcanzarán a los copagos, en una actualización que replica el dato de inflación de febrero y que podrá ser consultada por los usuarios a través de la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud.En cuanto a los servicios públicos, las facturas de electricidad reflejarán subas que pueden alcanzar hasta el 17% según el nivel de consumo y la categoría del usuario. En el área de, los hogares de altos ingresos afrontarán un cargo fijo de $1.393,73 y un cargo variable de $115,29 por kWh para consumos de hasta 150 kWh, mientras que para un consumo de 400 kWh el cargo fijo ascenderá a $2.925,47 y el variable a $115,74.En el caso de los usuarios con subsidios, el cargo variable de Edesur se reduce a $44,46 siempre que no se supere el consumo base, mientras que clubes de barrio y entidades sin fines de lucro mantendrán ese mismo esquema.En, los usuarios de mayores ingresos deberán abonar un cargo fijo de $1.414,93 y un variable de $115,28 por kWh hasta los 150 kWh, que pasa a un fijo de $3.017,82 y $115,79 por kWh para consumos de 400 kWh, mientras que los hogares subsidiados mantienen el cargo fijo pero acceden a un valor variable reducido de $44,29 hasta los 300 kWh.Por su parte,continuará en abril con su mecanismo de actualización mensual con un tope del 4%, aprobado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento, que ajusta las tarifas según la evolución de salarios, precios mayoristas e inflación.