Mayra Mendoza reasumió como presidenta del PJ Quilmes acompañada por Máximo Kirchner

La intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, asumió este viernes su segundo mandato consecutivo como presidenta del Partido Justicialista de Quilmes, en un acto que se llevó adelante en la sede de la cooperativa Eitec, en Bernal Oeste, con la presencia del diputado nacional, Máximo Kirchner, las nuevas autoridades que integran la lista, militantes y vecinos.“Casi como si hubiésemos elegido hacer este día, este acto con la noticia que hoy tuvimos y con la certeza una vez más de que Cristina tenía razón y que todos y tenemos que celebrar hoy la estatización, la soberanía hidrocarburífera que nos permitió la estatización de YPF", comenzó su discurso Mendoza.Y profundizó sobre el valor de la recuperación de YPF y el fallo judicial desde EEUU: "Es realmente un hecho importante para el país, para todos y cada uno de nosotros, para quienes tuvimos la posibilidad de votar esa ley y sobre todo para los que veo ahí en brazos y en los hombros de los compañeros, para las nuevas generaciones. De eso se trata siempre pensar estratégicamente nuestra Argentina y el desarrollo para que las nuevas generaciones, como siempre decimos, puedan vivir mejor de lo que vivimos nosotros”.Sus palabras se produjeron luego de que, al llegar al lugar, saludara a los jubilados, recorriera la fábrica con su presidente, Marcelo López, y que en el acto estuviera acompañada por la intendenta interina local, Eva Mieri, funcionarios del Gabinete municipal y concejales de Fuerza Patria.“Y eso no es por arte de magia, esas son decisiones políticas que han tomado en este país Perón, Eva Perón, Néstor y Cristina en este tiempo. Son realmente decisiones que transforman la vida de todos nuestros habitantes. Aunque sean momentos muy duros, muy difíciles, los que estamos viviendo y los que van a venir también, no tenemos que perder la esperanza de que una vez más, como nos sacó Néstor Kirchner del infierno, vamos a volver a salir adelante", expresó la dirigente quilmeña.Por eso, enfatizó: "Vamos a volver a poner esta Argentina de pie, a la provincia de Buenos Aires en el lugar que corresponde con la fuerza de estos lugares del conurbano bonaerense, de la conciencia política que tienen barrios como este, como Bernal Oeste, acompañando y apoyando proyectos de trabajo”.“Como presidenta del Partido Justicialista de Quilmes, como una militante más que circunstancialmente me toca esta responsabilidad, que sigamos cuidando a Quilmes. Un Municipio no se salva solo, una provincia no se salva sola, nadie se salva solo, tenemos que recuperar la idea de proyecto de país para volver a representar. Tenemos que poder saber que es posible recuperar la Argentina, las capacidades de la Argentina que quieren destruir y es posible frenar a Milei”, sintetizó, en una expresión de corte política con perspectiva de futuro.Y finalizó: “Pero antes hay algo que todos y todas debemos asumir el compromiso que tenemos que hacer, militar todos los días para que Cristina esté libre, como se merece, porque es una mujer inocente que está secuestrada por una corte mafiosa y hay que decirlo, sin miedo, con mucho orgullo porque la tienen ahí en ese San José 1111 porque no tienen otra posibilidad de llevar adelante esta destrucción de la Argentina si no es con el peronismo proscripto. Con Cristina presa, el peronismo está proscripto. La vamos a liberar militando con fuerza, organización y coraje. Vamos a generar las condiciones para que Cristina esté libre para frenar a Milei y para volver a recuperar la dignidad y la felicidad de todo el pueblo argentino”.Cabe señalar que el acto de asunción se desarrolló en la Cooperativa Eitec (calle 189 Nº 950, Bernal Oeste) que cedió sus instalaciones para el desarrollo del mismo. En el espacio funciona la metalúrgica Eitar, una fábrica recuperada por sus trabajadores desde el año 2020 que habría quebrado meses antes producto de las políticas neoliberales del gobierno nacional de turno de Mauricio Macri. Sus casi 90 trabajadores y/o asociados continuaron con la producción, dedicada a la fabricación de distintos elementos relacionados a la distribución de gas domiciliario - industrial.Por su parte, en el lugar también tiene su sede la “Asociación Civil Centro de Jubilados y Pensionados Recuperando Sueños” que recientemente ha obtenido el reconocimiento de su personería jurídica y realiza un importante trabajo social gracias a su vinculación con el Municipio de Quilmes.Máximo Kirchner felicitó a los militantes y vecinos presentes, que asumen responsabilidades en el partido, y destacó el compromiso de Mayra Mendoza y Eva Mieri con el municipio y su gente. “No hay dirigentes perfectos, no hay intendentas ni intendentes perfectos, pero sí están los que trabajan, sí están los que gestionan, sí están las que le ponen unas ganas terribles para salir adelante, para empujar a sus vecinos y vecinas, para tener una comunidad mejor, una ciudad mejor y principalmente que quieren el lugar del que son, y eso es muy importante siempre”."Hoy Quilmes tiene un ejemplo de lo que es una gran intendenta, de lo que es una persona que quiera su pueblo, que no esconde su procedencia, que es bien quilmeña, bien del conurbano de la provincia de Buenos Aires, también peronista, kirchnerista, cristinista, quilmeña, todo junto y asume su identidad", afirmó Kirchner.Sobre el fallo que se conoció hoy en relación a YPF, Máximo Kirchner señaló que esas decisiones políticas fueron en parte el motivo de la persecución en contra de la ex presidenta de la nación: “Por lo que hoy tienen secuestrada y encerrada a Cristina el Poder Económico y la Corte Suprema tiene que ver con esa nacionalización de YPF y eso tienen que tenerlo siempre claro, porque defender a la gente significa también ganarse el amor de tu pueblo, pero a la medida que te ganas el amor de tu pueblo, te ganás el odio de aquellos que los quieren siempre mantener con migajas a raya y sin levantar la voz y eso es lo que tenemos que aprender de aquí en adelante siempre. Hay que tener coraje y voluntad para sacar esto adelante”.Para finalizar el diputado nacional cuestionó a quienes militaron la reforma laboral, la ley bases y el RIGI y ahora hablan de las consecuencias en la sociedad que dichas flexibilizaciones tienen: “Veía esta mañana en los zócalos de algunos canales que estaban poniendo que la gente no llega a fin de mes, que estaban poniendo que sube la desocupación y son los mismos canales que 20 días atrás militaban una reforma laboral esclavista para poder echar trabajadoras y trabajadores y ahora ponen caras de circunstancia mientras militaron y apoyaron al presidente con el RIGI, la Ley Bases, reformas laborales y ahora cuando se ven las consecuencias de estas ideas contra las que muchos alzamos la voz, pero no porque seamos iluminados, no porque seamos buenos y angelitos, sino porque entendemos que hay que defender los intereses de la gente y de la Patria porque son ustedes los que nos ponen en los lugares que estamos”.“Nosotros no vamos a tranzar con nadie, no vamos a parar hasta que en Argentina esta empresa vuelva a tener 400, 500 trabajadores como debe tener, hasta que los pibes y pibas puedan volver a soñar un futuro diferente, ¡esa es la Argentina que queremos, respeto para nuestros jubilados, respeto para nuestras jubiladas, respeto para la Patria, sin ustedes no se puede, ayúdennos y aseguro que si nos dan la fuerza, lo vamos a hacer, muchas gracias Quilmes, los quiero mucho”, cerró.