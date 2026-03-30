La encuestadora que previó el triunfo de Milei en 2023 ahora vaticina una caída para el Gobierno

En 2023, la consultora global Atlas Intel anticipó la victoria electoral de Javier Milei, algo que muy pocos podían predecir con certeza y cierta precisión. Ahora, la misma encuestadora reveló un panorama argentino desolador en cuanto a la política y la economía.Realizado en medio de la grave ralentización del consumo, el cierre de fábricas y los despidos y, además, los hechos de presunta corrupción que involucran al propio Presidente y a su entorno más cercano (caso $Libra, vuelos de Manuel Adorni, etc.), el relevamiento realizado por Atlas Intel exhibe resultados alarmantes para la administración libertaria, cuya imagen sufre un fuerte y constante deterioro. En concreto, un 65% de la población cree que la economía está mal, más del 50% tiene una expectativa negativa para el próximo semestre y un 57% hace una evaluación mala sobre la gestión mileísta.Y volvieron a la palestra problemas que parecían superados como los principales para la mayoría de los argentinos: la corrupción, que Milei y sus acólitos tanto endilgan a gobiernos anteriores; el desempleo, que cobra actualidad y relevancia a partir de la destrucción calamitosa de industrias y empresas, y la inflación, que el oficialismo sigue negando u ocultando mediante la intervención del Indec.En consonancia, la imagen negativa del jefe de Estado ratificó su tendencia creciente desde que La Libertad Avanza (LLA) ganara las elecciones legislativas del año pasado y, sobre todo, desde el inicio del corriente: en enero era del 52%, en febrero del 57% y en marzo del 62%; es decir, creció 10 puntos porcentuales en solo dos meses.Obviamente, la imagen positiva de Milei sigue hundiéndose en el mismo periodo: desde el 45% enero pasó al 37% en marzo, socavada tanto por los escándalos políticos, judiciales y mediáticos que sacuden al Gobierno como por la pauperización general de la población. De hecho, ante la consulta “¿Cuáles son los problemas más importantes para Argentina en la actualidad?”, las respuestas a la encuesta ubican a la corrupción (43,3%) en primer lugar, el desempleo (42,2%) en segundo y la inflación (35,3%) en tercero.Más atrás figuran la preocupación por el debilitamiento de la democracia y las instituciones (31,4%), la situación económica en general (29,6%), la impunidad y el sistema judicial (28,8%) y la educación (17,6%). A la pregunta “¿Cómo evaluás la situación económica de Argentina, del mercado del trabajo y de tu familia en este momento?”, los resultados son concluyentes: el 65% de los consultados evalúa como mal la situación económica, el 74% como malo el mercado laboral y el 55% como mala la situación familiar.Finalmente, al ser requerida una evaluación del gobierno de Javier Milei en sus tres años de gestión, un 57,4% la calificó como "malo/muy malo", un 30,3% la considera "excelente/buena", mientras que 12% de los encuestados la señaló como "regular".