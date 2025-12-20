30.03.2026 / OTRA VEZ POR PIERDE ANTE LA INFLACIÓN

Bono para jubilados: el Gobierno mantendrá congelado en $70.000 el refuerzo de abril

El Ejecutivo oficializó a través de un decreto la continuidad del bono extraordinario para quienes cobran la mínima, que seguirá sin actualizarse ni incorporarse al haber, pese a la suba sostenida de precios desde 2023.




El Gobierno nacional confirmó mediante el decreto 213/2026 la continuidad en abril del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben la mínima, una suma que se mantiene congelada desde diciembre de 2023 y que seguirá abonándose como un refuerzo no remunerativo y por fuera del haber previsional.

Con la actualización por movilidad atada a la inflación, el haber mínimo alcanzará en abril los $369.600, lo que representa un incremento cercano al 2,9% respecto del mes anterior, y llevará los ingresos totales a alrededor de $439.600 o $450.000 con el bono incluido, según las estimaciones oficiales.

Aun con ese refuerzo, el ingreso de los jubilados que cobran la mínima continúa muy por debajo de la última Canasta Básica Total informada por el Indec, que en febrero se ubicó en $1.397.672 para una familia tipo, lo que evidencia la distancia entre los haberes previsionales y el costo de vida.

El bono extraordinario se paga de forma mensual desde el inicio de la actual gestión y alcanza también a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal, la Pensión Universal para el Adulto Mayor y las pensiones no contributivas por vejez, invalidez o por ser madres de siete hijos o más, entre otras prestaciones.

Desde el Ejecutivo mantienen el mismo pretexto para no actualizar la fórmula de movilidad, escudándose en que la misma generaba “un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes”. 

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