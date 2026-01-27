Transporte gratis, semana laboral de cuatro días y teletrabajo: las respuestas de emergencia ante el shock petrolero

El aumento abrupto del precio del petróleo, vinculado al bloqueo del Estrecho de Ormuz, reactivó un escenario que no se veía desde las grandes crisis energéticas del siglo XX: gobiernos adoptando medidas de emergencia para reducir el consumo de combustible en la vida cotidiana.
En Australia
, los estados de Victoria y Tasmania avanzaron con una de las decisiones más visibles: transporte público gratuito durante períodos determinados. La medida busca desalentar el uso del automóvil particular en un contexto de fuerte suba del combustible y posibles restricciones en el abastecimiento. A nivel federal, el gobierno de Anthony Albanese también abrió la puerta a esquemas de teletrabajo obligatorio y evaluó mecanismos de racionamiento.
La experiencia australiana es significativa porque traslada políticas de emergencia - habituales en contextos de guerra o crisis profundas - a economías desarrolladas en tiempos de relativa normalidad institucional. El objetivo no es solo aliviar el bolsillo de los usuarios, sino administrar la demanda energética.
Pero no es el único caso. En Filipinas
, el gobierno implementó una semana laboral de cuatro días para empleados públicos, combinada con jornadas más largas. La medida apunta a reducir los traslados y, por lo tanto, el consumo de combustible, en un país especialmente vulnerable a las variaciones del precio internacional de la energía.
Según explicó el propio gobierno filipino, la reorganización del trabajo permite concentrar la actividad en menos días y reducir la circulación sin paralizar la administración pública. Se trata de una solución que, además, reabre el debate global sobre la duración de la jornada laboral y su vínculo con la productividad.
En paralelo, distintos países y ciudades comenzaron a reforzar esquemas de teletrabajo, una herramienta que había ganado terreno durante la pandemia de COVID-19 pero que ahora reaparece con un nuevo sentido: no sanitario, sino energético.
En paralelo, la Unión Europea comenzó a recomendar medidas de reducción del consumo a nivel ciudadano ante la perspectiva de una crisis energética prolongada
. Entre ellas, el impulso al teletrabajo, la disminución del uso del automóvil y cambios en los hábitos cotidianos de consumo. El planteo apunta a evitar un desabastecimiento más severo y a sostener la actividad económica en un escenario de restricciones, trasladando parte del ajuste energético a la vida diaria.
Un informe citado por BBC Mundo
destaca que estas políticas, aunque pensadas como respuestas coyunturales, pueden acelerar transformaciones más profundas. La reducción de la movilidad obligada, el fortalecimiento del transporte público y la reorganización del tiempo de trabajo aparecen como variables centrales en la adaptación a escenarios de energía más cara o escasa.
Durante crisis anteriores, por ejemplo, países europeos como Países Bajos o Alemania promovieron el uso de la bicicleta, limitaron la velocidad en rutas o implementaron días sin autos para reducir el consumo de combustible.
En la misma línea, algunas ciudades han retomado esquemas de circulación restringida o incentivos para compartir vehículos, con el objetivo de disminuir la cantidad de autos en las calles. Estas políticas, aunque menos visibles que el transporte gratuito, apuntan a modificar patrones de movilidad más estructurales.
El informe también menciona experiencias en Asia donde se ajustaron horarios laborales y escolares para evitar picos de consumo energético, distribuyendo la demanda a lo largo del día
. Este tipo de medidas, de bajo costo fiscal, buscan generar ahorros sin afectar directamente la actividad económica.
Incluso en Estados Unidos, durante crisis energéticas pasadas, se implementaron restricciones como límites de velocidad más bajos o campañas masivas de ahorro energético, que ahora vuelven a ser consideradas como herramientas posibles frente a un escenario de precios elevados.
Sin embargo, estas medidas también enfrentan límites. El transporte gratuito implica un costo fiscal significativo y requiere sistemas capaces de absorber mayor demanda. La semana laboral comprimida, por su parte, no es fácilmente trasladable a todos los sectores, especialmente en economías con alta informalidad.
Más allá de sus diferencias, las experiencias de Australia, Filipinas y otros países muestran un patrón común: frente a un shock energético global, los gobiernos vuelven a intervenir directamente sobre la organización de la vida cotidiana.
En ese sentido, la crisis actual no solo pone en tensión los mercados energéticos, sino también las rutinas sociales que dependen de ellos. Y abre un interrogante de fondo: si estas medidas son transitorias o el anticipo de un cambio más duradero en la forma en que las sociedades organizan su energía.